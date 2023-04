Stats & Highlights | Les Suns en playoffs, les Bucks se rapprochent de l’avantage du terrain, les Nuggets chutent

Une de plus ! Phoenix est la quatrième équipe de la conférence Ouest a validé son billet pour les playoffs. Toujours à l’Ouest, la victoire de Memphis et la (surprenante) défaite de Denver contre Houston entretiennent l’espoir pour les Grizzlies. Les Nuggets n’ont pas encore assuré leur première place.

C’est quasiment fait pour les Bucks à l’Est en revanche. Une victoire de plus, ou une défaite de Boston, et Giannis Antetokounmpo et sa bande auront l’avantage du terrain pour les playoffs.

Un avantage du terrain que les Cavaliers auront pour le premier tour, grâce à leur victoire contre Orlando. Le Magic est désormais officiellement éliminé de la course. Enfin, Toronto et Atlanta, qui partagent le même bilan (40-39), ont gagné.

Orlando – Cleveland : 113-117

Donovan Mitchell continue d’enchaîner les matches à 40 points. Face au Magic, il a signé son quatrième de suite, avec 43 points. Pourtant, Cleveland avait mal commencé, avec un trou noir de quatre minutes et en encaissant un 13-0 en premier quart-temps.

Puis l’ancien du Jazz a pris les choses en mains. En dernier acte, bien aidé par les contres de Jarrett Allen, l’arrière envoie deux paniers primés qui repoussent définitivement Orlando.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Charlotte – Toronto : 100-120

Toronto a mis plusieurs minutes à entrer dans la partie. En deuxième quart-temps, Chris Boucher et Will Barton font une première différence avec plusieurs paniers primés. Les Raptors remportent ce quart-temps de seize points.

Ensuite, entre la fin du troisième et le début du dernier acte, les Canadiens passent un 19-0 pour se mettre totalement à l’abri et l’emporter sans trembler.

Washington – Milwaukee : 128-140

Avec un Giannis Antetokounmpo en triple-double (28 points, 11 rebonds et 10 passes), les Bucks vont rapidement plier l’affaire. Cela va prendre un peu moins de vingt minutes. En fin de première période, Milwaukee passe un 13-5 et l’écart est fait.

Avec de solides Jrue Holiday (26 points, 10 passes et 9 rebonds) et Bobby Portis (19 points, 20 rebonds), les champions 2021 n’ont aucun mal à l’emporter.

Houston – Denver : 124-103

La perte de Jamal Murray, touché au pouce en deuxième quart-temps, n’a pas eu d’influence immédiate sur les Nuggets. Car c’est en dernier quart-temps que les troupes du Colorado vont totalement déjouer.

Nikola Jokic et sa bande entament très mal ce dernier acte, avec beaucoup de déchet et les Rockets en profitent avec un 16-4. Les jeunes Texans enchaînent les dunks et le temps-mort de Mike Malone ne change rien. Dernier de l’Ouest, Houston s’impose face au leader de la conférence.

Chicago – Atlanta : 105-123

Difficile de faire pire entame pour les Bulls. Après un panier de Zach LaVine, les Hawks passent un 13-0, avec 11 points de Bogdan Bogdanovic, qui a parfaitement porté Atlanta en l’absence de Trae Young.

La défense de Chicago ne sera jamais au niveau, laissant les Hawks marquer facilement à l’intérieur. Les Bulls accuseront vingt points de retard dès le deuxième quart-temps, sous les huées du public. Un petit 8-0 viendra réduire l’écart avant la pause, mais rien ne changera en seconde période.

Memphis – Portland : 119-109

Face à l’équipe C de Portland, les Grizzlies ont dominé le premier quart-temps, jusqu’à prendre 19 points d’avance en première mi-temps. Mais ensuite, l’intensité et la concentration surtout diminuent et les Blazers peuvent revenir.

Portland passe même devant pendant le troisième quart-temps. Il faut donc une réaction de Desmond Bane, avec trois paniers primés, en dernier quart-temps et un 22-2 de Memphis pour remettre les pendules à l’heure.

Phoenix – San Antonio : 115-94

La défense des Spurs a encore pris l’eau en premier quart-temps, face à une équipe de Phoenix très adroite. Les Suns n’ont pas eu à forcer, surtout face à une formation qui a perdu plusieurs joueurs pendant la partie, sur blessure : Doug McDermott, Dominick Barlow, Devonte’ Graham…

Kevin Durant et ses coéquipiers n’ont eu qu’à gérer. Certes, San Antonio reviendra à neuf points en fin de troisième quart-temps, mais les hommes de Monty Williams ont été sérieux et n’ont pas tremblé.

