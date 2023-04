Jimmy Butler sauve le Heat à Detroit

La lutte aura été plus rude que prévue pour le Heat qui a dû s’employer pour venir à bout de vaillants Pistons, à Detroit, et conserver la possibilité d’arracher la 6e place à Brooklyn à l’Est.

Après un premier quart-temps équilibré (27-31), le Heat a pris feu à 3-points en début de deuxième quart-temps avec Tyler Herro, Kevin Love et un Gabe Vincent intenable pour alimenter un 16-4 et prendre 16 points d’avance (47-31).

Detroit ne s’est pas résigné et a fait le nécessaire pour se donner une chance d’y croire encore à la pause, suite à deux gros dunks de Jalen Duren relayé par Isaiah Livers, auteur de deux missiles à 3-points pour boucler la première mi-temps sur un 9-1 en faveur des locaux (52-59).

Killian Hayes a contribué à faire passer Detroit devant sur un 8-0 dès le retour des vestiaires, avec un floater et une passe décisive pour le dunk de Jalen Duren (60-59). Miami a réagi en passant un 13-0 en guise de réponse sous l’impulsion du trio Vincent-Butler-Adebayo (60-72).

Mais là encore, les Pistons n’ont pas abdiqué, s’en remettant à nouveau et Isaiah Livers, Eugene Omoruyi et Jaden Ivey par deux fois pour artiller à 3-points pour revenir à -1 à l’issue du troisième quart-temps afin d’offrir à leur public un dernier acte digne de ce nom (79-80).

Detroit a fait mieux que résister en passant devant par séquences jusqu’à ce que les deux paniers de Jimmy Butler et les quatre lancer-francs de Bam Adebayo ne replacent le Heat en tête, malgré deux paniers à 3-points de Cory Joseph (99-102). En patron, Jimmy Butler s’est alors arraché pour forcer la décision en alignant 8 points de suite dont un 2+1 avec la faute de Cory Joseph en prime (101-110).

A deux minutes de la fin, la star floridienne a fini le job avec un step-back et un dernier lay-up pour sceller la victoire des siens, 118 à 105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 4e quart-temps de feu du Heat. Miami n’avait d’autre choix que de gagner sur le parquet d’une équipe de Detroit qui n’a plus rien à jouer. Mais la tache s’est avérée plus ardue que prévue. Les Floridiens ont alors dû sortir le grand jeu dans le dernier acte pour assurer le coup. Derrière les 18 points d’un Jimmy Butler inarrêtable, on retiendra ainsi le 13/17 aux tirs passé par Miami pour alimenter les 38 points inscrits en 12 minutes. De quoi calmer les ardeurs des jeunes Pistons…

– Miami y croit toujours. Entre ce succès acquis à l’extérieur et la défaite de Brooklyn à domicile face à Minnesota, le Heat peut toujours espérer ravir la 6e place de la conférence aux Nets et assurer ainsi sa place en playoffs sans passer par la case play-in. À trois matchs de la fin, les deux équipes ne sont plus séparées que par une victoire, mais les Nets possèdent le « tie-breaker ». A noter que la 7e place n’est pas encore assurée pour Miami puisque Toronto étant toujours en embuscade derrière.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Un récital dans le dernier quart-temps ponctué d’un 7/7 au tir, où lorsque le talent se mêle à l’agressivité. Encore un match de patron de sa part conclue avec une belle ligne de stats. Il a senti que son équipe avait besoin de lui sur la fin, et a répondu présent.

✅ Gabe Vincent. Un des facteurs X de la rencontre, lui qui a alimenté le pilonnage du Heat à 3-points (13/36) avec son 6/11 derrière l’arc. Son apport aurait été presque parfait s’il n’avait pas envoyé deux air-ball, sous le coup de l’euphorie.

✅ Jaden Ivey. Lui aussi a été un modèle d’agressivité et d’efficacité, aussi bien de loin que sur ses pénétrations incessantes. A classer parmi les meilleures prestations de sa saison.

✅ Jalen Duren. Même chose pour le rookie qui s’est montré saignant à l’intérieur et généreux au rebond avec 14 prises. Un pas de plus dans la bonne direction pour lui aussi.

⛔ Killian Hayes. De loin le plus gros temps de jeu de son équipe pour un impact assez minime au final, ses 8 passes décisives sauvant à peine ses 4 ballons perdus et ses 7 petits points (à 3/8 au tir).

LA SUITE

Detroit (16-53) : les Pistons enchaînent avec la réception de Brooklyn ce soir (01h00).

Miami (42-37) : le Heat sera attendu à Philadelphie ce jeudi pour affronter les Sixers (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.