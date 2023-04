Les Warriors foudroient le Thunder dans les derniers instants

Les Warriors n’ont pas manqué leur dernier rendez-vous de la saison régulière au Chase Center. Les champions en titre, qui voyagent si mal cette saison, ont remporté une 33e et dernière victoire sur leurs terres en repoussant le Thunder (136-125). Difficilement, car les visiteurs étaient devant durant les trois premiers quart-temps.

Les Californiens, privés de Klay Thompson (dos), ont dû patienter jusqu’au dernier quart-temps pour passer devant, en montrant un peu plus de sérieux défensif, tout en continuant de bombarder à 3-points pour s’assurer une victoire plus large qu’imaginée. Après leur courte défaite à Denver deux jours plus tôt, les Warriors sont toujours à la 5e place de la conférence Ouest, directement qualificative pour les playoffs.

Le Thunder en revanche, qui affichait encore un bilan équilibré il y a deux semaines, connaît des turbulences malvenues. Cette défaite est la troisième de suite, la sixième en huit rencontres. Heureusement pour eux que Dallas n’est pas en meilleure forme, ce qui leur permet pour le moment de conserver la 10e place de la conférence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un tournant dans le dernier quart-temps. Lorsque Jordan Poole a égalisé d’un missile longue distance à dix minutes de la fin (108-108), puis enchaîné avec deux lancers-francs, les Californiens prenaient les devants pour la première fois dans cette partie. Quelques minutes plus tard, Stephen Curry y allait lui aussi de son panier primé jusqu’à cet incident qui a contribué à casser la dynamique du Thunder : les arbitres n’ont pas vu que Jalen Williams voulait rentrer à six minutes de la fin. Furieux, Mark Daigneault a évidemment écopé d’une faute technique et son équipe s’est retrouvée reléguée à deux possessions (121-115). L’équipe locale s’est alors engouffrée dans la brèche pour s’envoler au score face à un Thunder qui avait subitement perdu de sa fougue.

– Réaction défensive. 39 points encaissés dans le premier quart-temps, puis 40 dans le second. Vous ne rêvez pas : sans réaction après la pause (69-79), les Warriors étaient sur une base de… 160 points encaissés. Cela n’est pas arrivé puisque les Warriors, trop laxistes dans leur défense intérieure tout comme leur couverture derrière la ligne à 3-points en première, ont finalement haussé le ton en défense. À l’instar d’un Draymond Green omniprésent qui a signé plusieurs interceptions importantes dans les dernières minutes.

– Andrew Wiggins salué. Le public du Chase Center a ovationné l’ailier, de retour sur le banc des Warriors en civil. Lui qui n’a plus joué depuis la mi-février a tenu une conférence de presse pour évoquer son absence liée à des difficultés familiales. L’ancien joueur des Wolves doit maintenant se refaire une santé physique avant de pouvoir retrouver les parquets.

TOPS/FLOPS

✅ Draymond Green – Donte DiVincenzo. Deux rouages essentiels de la prestation collective des Warriors. Une évidence pour le premier qui s’est offert son 12e double-double de l’année. Le second, qui sortait du banc pour la première fois depuis la mi-février, a signé un nouveau match très complet, terminé sur un +28 au +/-.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Quatrième match de suite – et 45e de sa saison – à 30 points ou plus pour « SGA » qui a été l’un des rares joueurs de son équipe capable de marquer dans les derniers instants.

⛔✅ Jordan Poole. Trois premiers quart-temps compliqués avec 12 points à 3/10 au tir, 3 passes mais 4 pertes de balle. Il sauve son match avec un dernier quart-temps à 18 points pour bien soulager Stephen Curry.

LA SUITE

Warriors (42-38) : déplacement à Sacramento vendredi.

Thunder (38-42) : déplacement dans l’Utah jeudi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.