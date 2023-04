Auteur de 52 points, Joel Embiid torpille les Celtics !

Avec un Joel Embiid déterminé, les Sixers étouffent les Celtics d’entrée en prenant rapidement 8 points d’avance (10-2). Privé de Jaylen Brown et de Robert Williams, Boston se ressaisit, et rattrape même son retard en l’espace de quelques minutes (14-14). Porté par son public, Philadelphie termine mieux le premier quart-temps (28-22).

Joel Embiid sur le banc, les Celtics en profitent pour refaire leur retard, et passent même devant grâce à Derrick White (31-30). La suite du quart-temps est un mano a mano, avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Auteur de 24 points et 10 rebonds, Joel Embiid permet aux siens de rentrer aux vestiaires avec 7 longueurs d’avance (53-46).

Sur un tir à 3-points, Al Horford ramène les Celtics à 3-points (53-50). Les coéquipiers de Jayson Tatum commencent à prendre petit à petit l’ascendant psychologique, face à des Sixers qui ne tiennent que par les exploits individuels de Joel Embiid. Tout de même, Philadelphie reste devant au score d’une courte tête (68-65). Portés par les 38 points et 12 rebonds du Camerounais, les Sixers comptent 5 points d’avance à l’entame du 4e quart-temps (72-67).

Boston démarre parfaitement le dernier quart-temps par un 10-2, et prend 3 points d’avance sur un panier longue distance signé Malcolm Brogdon (77-74). Les Sixers ont du mal à contenir les attaques adverses, et Marcus Smart en profite pour donner 5 points d’avance aux siens (86-81).

Sur un panier conclu avec la faute, Joël Embiid, encore et toujours, permet à Philadelphie de reprendre l’avantage (89-88). PJ Tucker sort de sa boite au meilleur moment en marquant deux tirs à 3-points consécutifs pour offrir 6 points d’avance aux Sixers à 2 minutes de la fin (95-89).

Malgré un dernier baroud d’honneur côté Celtics en fin de match, les Sixers s’imposent 103-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les 52 points de Joel Embiid. Avec l’absence de Robert Williams côté Celtics, c’était « open bar » pour Jojo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Camerounais s’est régalé. Face à une raquette adverse à sa merci, il a été monstrueux : 52 points, 13 rebonds, 6 passes décisives à 20/25 au tir ! Bilan de la soirée : une victoire face à un adversaire de prestige qu’il pourrait retrouver en playoffs et un gros message envoyé aux votants pour le MVP !

– Boston si près, si loin. Maladroits, ils ont couru derrière le score tout le match. Malgré cela, ils ont failli réaliser le hold-up après avoir pris l’avantage en début de quatrième quart-temps. Mais en face, Joel Embiid était trop fort, et les Celtics n’avaient aucune réponse pour lui défensivement. De plus, ils ont dû faire avec les absences majeures de Jaylen Brown et de Robert Williams, qui auraient pu sans doute changer le scénario du match.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Auteur de 20 points et 10 passes décisives, il a été parfait dans son rôle habituel de distributeur.

✅ Derrick White. Le meilleur joueur des Celtics avec 26 points, 7 rebonds, 4 passes décisives à 50% au tir dont 40% à 3-points.

⛔️ Tyrese Maxey et Tobias Harris. Ils ont combiné pour 10 points à 4/16 au tir …

⛔️ Jayson Tatum. Il n’a pas été au rendez-vous avec une adresse au tir défaillante : 7/20 dont 2/8 à 3-points.

LA SUITE

Sixers (52-27) : réception du Heat dans la nuit de jeudi à vendredi (1h30).

Celtics (54-25) : back-to-back avec la réception des Raptors (1h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.