En battant les Pelicans, Sacramento décroche son premier titre de la division Pacific en 20 ans !

Déjà qualifiés en playoffs, les Kings poursuivent leur excellente saison en battant les Pelicans cette nuit à la Nouvelle Orléans (121-103). De’Aaron Fox (23 points, 9 passes, 5 rebonds) et Keegan Murray (21 points à 7/10 à 3-points) ont été les principaux acteurs de ce succès qui propulse Sacramento vers son premier titre de la division Pacific en vingt ans, depuis 2003 !

Pourtant, La Nouvelle-Orléans avait pris son match par le bon bout, avec un 7-0 initial et un Brandon Ingram saignant d’entrée, avec 14 des 22 points de son équipe dans la période. Mais le collectif de Sacramento va petit à petit reprendre le dessus, à l’image du triple-double de Domantas Sabonis (16 points, 12 rebonds, 11 passes) qui a parfaitement fait tourner la boutique.

Relégués à -15 en troisième quart, les Pelicans ont bien essayé de relancer la machine mais Sacramento était un ton, voire deux, au-dessus. En l’occurrence, c’est le rookie Keegan Murray qui a repoussé les assauts des Pels avec trois coups de patte consécutifs (ou quasi) à 3-points et 15 points dans la période.

Les Pelicans sont eux désormais quasiment « condamnés » à passer par la case « play in ». Il leur faudra une dernière victoire, ou une défaite de Dallas, pour s’assurer d’y figurer (avec trois matchs encore à disputer).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Kings décrochent le titre de la Division Pacifique en équipe. Avec le duo Huerter – Sabonis en premier quart, puis Fox – Monk en deuxième, Keegan Murray en troisième, et un peu tout le monde en dernier quart, les Kings ont encore fait preuve de leur force collective face à NOLA. Quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre. Et le collectif californien a encore tourné à plein régime pour repousser les Pelicans. Déjà qualifiés en playoffs, les Kings décrochent un succès synonyme de titre de leur division Pacific, une première depuis 2003 et une sacrée récompense pour la franchise qui a longtemps été la risée de la Ligue !

– Les Pelicans devront sans doute passer par le « play in ». La Nouvelle-Orléans n’a pas encore dit adieu officiellement à l’espoir d’intégrer le Top 6 d’ici la fin de la saison puisqu’il leur reste trois matchs, mais il sera sans doute compliqué de doubler les Warriors, les Clippers ou les Lakers d’ici la fin de la saison.

TOPS/FLOPS

✅ Domantas Sabonis. Auteur de son 13e triple double de la saison à 16 points, 12 rebonds et 11 passes, il n’a pas véritablement forcé son talent à la finition (7/12) mais il a surtout pensé à faire tourner le ballon et créer du jeu.

✅ Keegan Murray. Le rookie des Kings est désormais bien installé dans son rôle de sniper chez une des meilleures équipes de l’Ouest. Hier soir, il a scoré tous ses points de loin, à un excellent 7/10 derrière l’arc.

✅⛔️ Brandon Ingram. Il avait commencé très fort avec 14 points dès le premier quart, mais l’ailier s’est peu à peu éteint, à l’image de son équipe. Le leader des Pelicans finit avec 22 points, 7 rebonds et 6 passes… mais aussi 7 balles perdues, ce qui ne lui ressemble pas !

⛔️ CJ McCollum. Pas épargné par les petits pépins physiques cette saison, il semble en payer le prix dans le sprint final. Cette nuit, l’arrière vétéran a beaucoup tenté (19 tirs) pour peu de réussite (12 points)…

LA SUITE

New Orleans (52-27) : réception de Memphis dans la nuit de mercredi à jeudi.

Sacramento (54-25) : déplacement à Dallas cette nuit.

