Les Wolves se donnent de l’air à Brooklyn

On les avait quittés dimanche soir, sous les huées de leur public après une défaite catastrophique contre l’équipe C des Blazers. Deux jours plus tard, les Wolves ont montré un autre visage à Brooklyn, où ils se sont imposés au forceps contre les Nets, sans être particulièrement brillants mais en maitrisant le « money-time ».

Sous l’impulsion notamment d’un solide duo Karl-Anthony Towns (22 points, 14 rebonds et 5 passes) – Anthony Edwards (23 points, 5 rebonds et 3 passes), qui assuraient des paniers décisifs dans les moments chauds, mais aussi d’un super Jalen McDaniels toujours précieux par sa polyvalence et sa défense au large (15 points, 6 rebonds et 3 interceptions), notamment contre Mikal Bridges (24 points, mais en 24 tirs).

Avec cette victoire, les Wolves retrouvent l’équilibre au bilan, et peuvent surtout encore espérer mathématiquement accrocher la sixième place. Ce sera compliqué, car il ne reste que deux matchs et qu’ils dépendent des résultats de leurs concurrents (Warriors, Lakers et Pelicans pour les nommer), mais l’espoir, aussi maigre soit-il, est encore permis. Mais surtout, les Wolves devaient se réconcilier avec leur basket, après un match franchement embarrassant dimanche. C’est chose faite, avant les derniers jours décisifs de la saison régulière…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brooklyn a loupé le coche. Car si pour les Nets, l’urgence du résultat était moindre que pour leurs adversaires, la défaite est tout de même regrettable puisque les joueurs de Jacque Vaughn, en gagnant, pouvaient poser un pied et demi en playoffs. Au lieu de ça, la troupe de Brooklyn doit encore gagner deux matchs pour valider officiellement son billet dans le Top 6 de la conférence Est, alors que dans le même temps Miami a gagné et revient alors à seulement une victoire, avec trois matchs encore à jouer pour les deux clubs… Le suspense demeure entier dans la course à la sixième place.

– Une rare soirée sans pour Mikal Bridges. Très fort depuis son arrivée à Brooklyn, et même élu « Player Of The Week » pour la première fois de sa carrière ce lundi, l’ailier des Nets a connu son premier tour d’air : un match à 24 points, certes, mais à 9/24 aux tirs. Sans compter qu’il a commis plus de pertes de balle qu’il n’a donné de passes décisives (3 et 2). A l’arrivée, un -9 assez logique au +/- à la fin du match.

TOPS & FLOPS

✅ « KAT » et « Ant ». Relativement discrets pendant les trois premiers quart-temps, les deux patrons offensifs des Wolves ont pris les choses en main dans le dernier acte pour donner le coup de boost ultime à leur équipe. Le premier inscrit 11 de ses 22 points durant ce quatrième quart-temps, le second 7 de 23 points. Dans une soirée potentiellement de tous les dangers pour Minnesota, Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards ont ainsi tenu la baraque.

✅ Spencer Dinwiddie. Il a été contré sur sa tentative d’égalisation dans les dernières secondes, mais une faute d’Anthony Edwards était de toute façon clairement oubliée par les arbitres donc il est excusé. Car autrement, le meneur de Brooklyn a rendu une copie propre avec ses 30 points et 6 passes sans la moindre perte de balle.

⛔️ Le coaching de Jacque Vaughn. Seul élément du banc mobilisé avec régularité cette saison, Royce O’Neal n’a pas été particulièrement inspiré, compilant seulement 8 points en 10 tirs malgré 35 minutes passées sur le terrain. Idem pour Joe Harris, auteur seulement de 15 points en 15 minutes. Les autres remplaçants ? Moins de 3 minutes pour Dayton Sharpe et Seth Curry, et 5 minutes pour Cam Thomas. Dans une soirée poussive en attaque pour son équipe, le coach des Nets n’a pas tenté des coups avec ses scoreurs / shooteurs en sortie de banc.

LA SUITE

– Nets (43-36) : « back-to-back » à Detroit (01h00).

– Wolves (40-40) : déplacement à San Antonio, samedi soir (22h00).

