La colère froide de Mike Malone contre ses joueurs

On pensait les Nuggets à l’abri d’un coup de mou à un mois des playoffs, et les leaders de la conférence Ouest viennent de perdre coup sur coup à domicile face aux Bulls, puis chez les Spurs.

Avant la rencontre face à San Antonio, Mike Malone avait pourtant sermonné ses joueurs, coupables d’un gros relâchement face à Chicago.

« Si vous avez assez de cran – ce qui n’est pas le cas de tout le monde dans ce métier – mais si vous avez assez de cran pour vous regarder dans le miroir et être honnête avec vous-même, je pense que nous avons tous conscience, moi le premier, et du 1er au 17e joueur, que nous n’avons pas fait notre travail contre Chicago. On espère que le message est passé, et il l’a été tout au long de la saison. C’est ce que je m’attends à voir se produire ce soir ».

Malheureusement, il ne s’est rien produit. Ses joueurs ont certes joué 12 minutes, et puis plus rien… Résultat : une deuxième défaite de suite face à une équipe de bas de tableau, et Mike Malone est encore plus en colère.

« À chaque temps-mort, à chaque pause, à la mi-temps, à chaque arrêt de jeu, je les ai suppliés de défendre »

« Comme je l’ai dit à mes joueurs, encaisser 128 points, dont 68 dans la raquette, et se faire dominer au rebond avec 50 prises contre 33, c’est le signe d’un manque d’agressivité, d’un manque de combativité, d’un manque d’engagement physique » analyse ainsi le coach de Denver. « C’est une défaite gênante. Non pas parce que c’est face aux Spurs, mais en raison de notre manque d’engagement en défense ».

Pour Mike Malone, déjà face aux Raptors, son équipe avait déçu, et les deux revers contre les Bulls et les Spurs sont logiques. « On peut perdre des matches, mais face à Chicago, je n’ai jamais eu le sentiment qu’on s’était donné les moyens de gagner le match. Ce soir, le deuxième quart-temps a été horrible. À chaque temps-mort, à chaque pause, à chaque arrêt de jeu, je les ai suppliés de défendre. Il nous reste 15 matches pour se mettre à défendre. »

Ses joueurs étaient si mauvais en défense qu’ils ont transformé Doug McDermott en un « All-NBA Player » pour reprendre l’expression de Mike Malone.

« Il n’y a rien à en retirer… Il nous reste 15 matches, et comme je l’ai dit à mes joueurs à la mi-temps, ça ne sert à rien de parler de la première place à l’Ouest et d’être dans le Top 10 des meilleures défenses de la NBA si on n’associe pas le geste à la parole. Il faut montrer à quel point on est sérieux, et je vais me répéter, mais ce n’est pas le cas lorsqu’on encaisse 68 points dans la raquette, qu’on prend 24 points sur des rebonds offensifs, et qu’ils gagnent la bataille du rebond 50 à 33 ». conclut-il ainsi.