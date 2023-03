Les Spurs mettent fin à la folle série de Nikola Jokic !

Giflés à domicile par les Bulls, les Nuggets étaient avertis avant de se rendre à San Antonio, et tout le monde pensait qu’ils allaient justement se venger sur les Spurs.

On l’a d’ailleurs cru pendant 12 minutes avec un Nikola Jokic au four et au moulin, qu’il s’agisse d’orchestrer le jeu ou de frapper de loin. À la fin du premier quart-temps, Denver mène de 12 points (38-26). Et puis, logiquement, Nikola Jokic se repose, et là, les Spurs retrouvent des couleurs avec Doug McDermott, mais aussi Keldon Johnson.

Comme les Bulls il y a deux jours, les Spurs jouent vite, et même très vite, et ils n’ont pas peur d’aller dans la peinture. Denver est bousculé, et à la pause, San Antonio est passé devant (68-67).

Au retour des vestiaires, les Spurs continuent de jouer vite avec Malaki Branham et Devin Vassell, et ils creusent même un petit écart (85-77). Le (maigre) public s’enflamme, et il va même gronder encore davantage lorsque Zach Collins et Michael Porter Jr. vont en venir aux mains !

Les deux sont expulsés, et on croit d’abord que ça sert d’électrochoc à Denver. Sauf que les leaders de l’Ouest sont toujours pris de vitesse, et Keita Bates-Diop et Tre Jones maintiennent l’avance (98-93).

Mieux encore, Sandro Mamukelashvili sort de sa boîte pour donner 10 points d’avance (105-95). Denver est au bord de la rupture, mais Jamal Murray sort le grand jeu. Il trouve Kentavious Caldwell-Pope pour le 3-points, puis comme un grand, il enchaîne avec un 3-points en step-back. Derrière, il bâche Jeremy Sochan, et Aaron Gordon valide ce 8-0 sur un dunk après un service génial de Jokic. À trois minutes de la fin, les Nuggets sont revenus à deux points (118-116). Gregg Popovich laisse ses joueurs se débrouiller, et il a raison puisqu’ils répondent par un 10-0 pour valider leur victoire (128-120). Une des plus belles de la saison !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’accrochage entre Zach Collins et Michael Porter Jr. Au départ, Collins se frotte à Jokic. Il lui impose un défi physique à coups d’épaule et de griffes et Porter Jr. veut jouer les justiciers. Il posterize Collins, puis vient le chambrer. Jusque-là, c’est du « trash talking » classique. Sauf que Collins s’en va bousculer Porter, puis lui colle son front sur le nez. Porter le prend alors au cou… et les choses s’enveniment. Les deux joueurs sont séparés, mais ils écopent chacun d’une double-technique synonyme d’expulsion.

– La fin de série de Nikola Jokic. Le double MVP en titre a signé cette nuit son 26e triple-double de la saison, et c’est remarquable. Sauf que pour la première fois, les Nuggets s’inclinent. A cheval sur les deux saisons, Nikola Jokic restait sur 29 triple-double de suite avec une victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Keldon Johnson. Il a trouvé la bonne alternance entre l’adresse de loin et l’agressivité vers le cercle. Il n’a pas eu peur de défier Nikola Jokic, et on a bien vu que le Serbe en particulier, mais aussi les Nuggets en général n’aimaient pas ça.

✅ Doug McDermott. C’est lui qui réveille ses coéquipiers en première mi-temps par ses courses et son adresse. Un match quasi parfait.

✅ Sandro Mamukelashvili. Le facteur X du 4e quart-temps avec ses 11 points en 12 minutes. Il est taillé pour le jeu des Spurs.

✅ Nikola Jokic. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit avec ce gros triple-double, si ce n’est ce manque d’intimidation dans la peinture.

⛔ Le banc des Nuggets. Il manque un joker en sortie de banc capable de tenir la baraque lorsque Nikola Jokic et Jamal Murray se reposent. Sans parler de la défense, transparente face aux courses des Spurs.

LA SUITE

Denver (46-21) : réception dimanche des Nets.

San Antonio (17-49) : réception du Thunder dimanche.