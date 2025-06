Le Jazz s’offre l’un des joueurs les plus âgés de la Draft

Un rookie plus âgé que la moitié des joueurs de son équipe. Voilà le drôle de contexte qui attend John Tonje en débarquant au Jazz. La franchise basée dans l’Utah a utilisé son 53e choix au second tour pour s’offrir l’un des joueurs les plus âgés de cette Draft.

Âgé de 24 ans, celui-ci, après avoir joué quatre saisons avec Colorado State, a profité des règles d’éligibilité prolongée pour disputer la saison 2023/24 avec Missouri, puis la saison suivante avec Wisconsin. En tournant à près de 20 points de moyenne (46.5% aux tirs dont 39% à 3-points) là-bas, il était l’un des scoreurs universitaires les plus prolifiques du pays.

Capable d’enchaîner les tirs extérieurs et de s’imposer physiquement en pénétration jusqu’au cercle, il a tenté plus de lancers-francs que n’importe quel autre joueur de première division NCAA la saison dernière, et a été nommé dans la deuxième équipe All-American.

Le vice-président du développement des joueurs au Jazz, Avery Bradley, assure que la franchise a été « clairement surprise » que John Tonje soit encore disponible à la fin du second tour. « On était contents d’avoir l’opportunité de le sélectionner : c’est un joueur qu’on suivait de très près toute l’année », note le dirigeant, ajoutant que le nouveau président des opérations basket, Austin Ainge, « avait lui aussi une très haute estime de lui ».

Priorité aux shooteurs

La sélection de John Tonje permet au Jazz de compter sur trois des meilleurs shooteurs de cette Draft. Ace Bailey, Walter Clayton Jr. et John Tonje ont tous été très adroits dans le championnat universitaire la saison dernière, avec la capacité de réussir aussi bien des tirs à 3-points en « catch-and-shoot » ouverts que des tirs plus difficiles en sortie de dribble face à la défense.

Avery Bradley avoue que récupérer des shooteurs « était un point d’attention » côté Jazz. « On a eu la chance de pouvoir drafter cette année des joueurs qui sont tous d’excellents shooteurs, et qui vont clairement apporter cette qualité à notre équipe », développe l’ancien arrière NBA, dont la formation ne pointait qu’à la 22e place des équipes les plus adroites de la ligue à 3-points (35% aux tirs).

De son côté, Tonje, au-delà de son tir, dit vouloir apporter son expérience du jeu. « Avec le temps, j’ai traversé plus d’adversité. Je sais comment gérer les situations, et je sais que ça va être difficile, que ce sera un vrai cheminement, mais c’est un défi que je suis prêt à relever », termine-t-il.