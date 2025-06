Les Kings en quête très active d’un meneur de jeu

Avec l’arrivée de Scott Perry au poste de GM, les Kings pourraient bien animer l’intersaison. Malik Monk et Devin Carter pourraient partir, notamment pour recruter un meneur de jeu. C’est visiblement la priorité de la franchise, depuis le départ de De’Aaron Fox vers San Antonio, en cours de saison passée.

La preuve, The Athletic nous indique que les Kings avaient un œil sur Jrue Holiday, avant que ce dernier ne soit transféré à Portland il y a quelques jours. Les Celtics avaient besoin de dégraisser donc c’était une occasion en or pour Sacramento. Pourquoi cette piste n’a rien donné ? L’âge du double champion (35 ans) et son gros contrat auraient refroidi les dirigeants californiens.

Autre joueur dans le viseur : Trae Young. Mais les Kings ne seraient pas vraiment intéressés par le style du meneur de jeu des Hawks, très offensif et limité en défense. Et là encore, avec ses quasiment 100 millions de dollars à toucher jusqu’en 2027, dont la saison 2026/27 en « player option », le All-Star a un coût.

Dès lors, s’il faut trouver une option moins chère, vers où se tourner ? Vers le marché. Marc Stein expliquait récemment que les Kings voudraient Dennis Schröder, s’il ne reste pas à Detroit. L’Allemand et les Pistons seraient d’ailleurs en discussions depuis cette semaine. On peut ajouter deux noms : Tyus Jones et Russell Westbrook.

Le premier a passé la saison à Phoenix où il devait régler les problèmes des Suns à la mène, sans succès. Le second, malgré ses limites bien connues, a rendu de bons services à Denver, pour pas cher, mais a décidé de ne pas aller au bout de son contrat.