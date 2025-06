Russell Westbrook va pouvoir signer où il le souhaite

Avec ses 13.3 points, 6.1 passes et 4.9 rebonds de moyenne en sortie de banc et pour seulement 3.3 millions de dollars, Russell Westbrook fut un des meilleurs rapports qualité/prix de la ligue cette saison et ce sont les Nuggets qui en ont profité.

Sauf que le meneur de jeu de 36 ans avait encore une année de contrat à 3.6 millions, en « player option », et d’après Marc Stein, il a décidé de ne pas l’activer, donc de se retrouver ainsi libre de signer où il le souhaite. En espérant sans doute toucher plus, après avoir réussi un exercice 2024/25 intéressant dans un rôle de remplaçant qui est le sien depuis trois ans maintenant.

Précieux dans la courte rotation de Denver, Russell Westbrook pourrait quitter le Colorado, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour Nikola Jokic et sa bande. Même si tout n’est pas toujours parfait ni juste chez l’ancien du Thunder.

« Ma fierté, c’est ma capacité à être une force de la nature sur le terrain. Peu importe à quoi ça ressemble. Ça peut être une perte de balle, ça peut être un shoot raté mais ça peut être une interception, ça peut être un dunk. Ça peut être un 3-points raté, mais ça peut aussi être un 3-points réussi. Ça peut être tout ça à la fois », assumait-il.

En attendant de savoir où il jouera la saison prochaine, le MVP 2017 récupère d’une opération de la main droite, programmée fin mai, pour réparer deux fractures survenues au cours de la saison.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.