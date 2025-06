Audience TV mitigée pour la Draft 2025

Si elle fut historique pour le basket français avec Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr appelés aux deux premières positions, la Draft 2024 n’avait pas déplacé les foules au niveau de l’audience, avec seulement 4.4 millions de téléspectateurs. Qu’en est-il de la Draft 2025 ?

Le premier tour n’a pas fait mieux avec seulement, en moyenne, 3.7 millions de personnes devant ABC et ESPN pour observer l’arrivée de Cooper Flagg et ses camarades en NBA. C’est donc une chute de 14% par rapport à 2024 et même de 24% en comparaison avec le premier tour de l’édition 2023, celle de Victor Wembanyama.

Il faut dire que regarder la Draft n’est pas vraiment une partie de plaisir ni un spectacle inoubliable : c’est très long (trois heures…) et pas forcément passionnant, surtout dès qu’on dépasse le Top 10.

Néanmoins, le public répond présent au début puisque, si on entre dans le détail, on remarque que la première demi-heure de mercredi soir fut regardée par plus de 5 millions de personnes, contre 4.8 la saison passée (+4%). Avec un pic à 5.1 millions de téléspectateurs à 20h15 (heure locale), soit autour de la sélection de Cooper Flagg.