Une Draft vraiment historique pour la France !

Difficile de faire une Draft plus tricolore que cette édition 2024 ! On savait que cette Draft pouvait être historique pour le basket français, et elle l’a été à plusieurs niveaux dès le premier tour pour la France ! Tout d’abord, c’est la première fois qu’un pays étranger place deux éléments aux deux premières places, et il s’agit donc de Zaccharie Risacher (Hawks) et d’Alexandre Sarr (Wizards).

Ensuite, avec Tidjane Salaün, sélectionné en 6e position par les Hornets, c’est la première fois qu’une nation, hors Etats-Unis, place trois joueurs dans le Top 10 d’une Draft. C’était aussi la première fois que la France plaçait plus de trois de ses basketteurs au premier tour d’une Draft. Jusqu’à présent, le record était de deux.

A lire >> Le tableau complet du 1er tour de la Draft 2024

Mieux encore, la France explose même ce record puisque Pacôme Dadiet est choisi en 25e position par les Knicks. Seul le Canada a fait aussi bien, et c’était en 2018 avec RJ Barrett (3e), Nickeil Alexander-Walker (17e), Brandon Clarke (21e) et Mfiondu Kabengele (27e).

Enfin, après le Canada en 2013 et 2014, la France devient la deuxième nation à récupérer deux années de suite le premier choix avec Victor Wembanyama en 2023 et donc Zaccharie Risacher en 2024.