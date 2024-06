Pourquoi cette Draft 2024 peut-elle être historique pour la France ?

Il y a un an, Victor Wembanyama entrait dans l’histoire du basket français avec cette première place dans la Draft 2023. Jamais un basketteur français n’avait été sélectionné aussi haut, et bien évidemment, il sera impossible de faire mieux. Sauf que la Draft 2024 pourrait être tout aussi historique puisque la France pourrait placer deux basketteurs aux deux premières places. Il s’agit de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, favoris pour être appelés par les Hawks puis les Wizards comme 1er et 2e choix de cette Draft.

Ce serait évidemment une première dans l’histoire du basket français. Mais le caractère historique de cette Draft ne s’arrête pas là. La France deviendrait le deuxième pays étranger, après le Canada, à récupérer deux années de suite le 1er choix. Les Canadiens Andrew Wiggins et Anthony Bennett avaient créé le précédent en 2014 et 2013.

Ce qui serait encore plus historique, c’est deux joueurs étrangers, du même pays, aux deux premières places. Cela n’est jamais arrivé. D’ailleurs, cette 2e place de la Draft a rarement été occupé par un joueur étranger. Peut-être parce que les rares fois où ça a été le cas, ce fut des flops monumentaux : Darko Milicic en 2003 et Hasheem Thabeet en 2009.

Enfin, ces mercredi et jeudi soirs, la France a la possibilité de battre, ou d’égaler des records. D’abord, de battre le nombre de ces représentants sélectionnés au premier tour. Sauf tremblement de terre, trois sont assurés d’être sélectionnés dès ce soir (Risacher, Sarr et Tidjane Salaün), et ce serait un record. Jamais la France n’a placé autant de joueurs au premier tour, et ils pourraient même être quatre si Pacôme Dadiet est sélectionné en fin de premier tour.

Par ailleurs, si Melvin Ajinça est aussi sélectionné, la France égalerait un record avec cinq joueurs sélectionnés la même année. Pour l’instant, le record appartient à la Draft 2016 avec Guershon Yabusele (16e choix, Boston), Timothé Luwawu-Cabarrot (24e, Philadelphie), David Michineau (39e, LA Clippers), Isaiah Cordinier (44e, Atlanta) et Petr Cornelie (53e, Denver).