Melvin Ajinça, la croissance tranquille

Tout comme ses compatriotes, Tidjane Salaun, Pacôme Dadiet et Zaccharie Risacher, Melvin Ajinça s’apprête à décoller vers la NBA. L’ailier de 2m03 était aussi de la partie au camp de Trévise pour soigner sa cote d’amour auprès des décideurs américains, lui qui est actuellement projeté en 47e place dans la « Mock Draft » d’ESPN.

« [J’étais] en Italie pour rattraper le Combine que j’ai loupé à Chicago et pour les semaines à venir je sais que je dois retourner aux États-Unis pour continuer à faire des workouts avec différentes équipes NBA. Ça va être vraiment dur parce que tout va s’enchaîner donc je vais devoir faire beaucoup de sacrifices encore une fois. Je vais devoir donner beaucoup de ma personne, de mon énergie, de mon temps pour être le meilleur possible tous les jours et espérer être au top dans le classement. »

Après avoir franchi les étapes une à une, de la Nationale 1 avec le Pôle France, puis la Pro B et la Pro A cette saison avec Saint-Quentin, Melvin Ajinça compte gravir un nouvel échelon cet été. Et pas des moindres en traversant l’Atlantique !

« On peut faire une saison en BetClic ou deux saisons, voire trois. Le but c’est d’être focus sur les objectifs. Moi, en sortant de l’Insep, mon objectif c’était de passer par la Pro B pour pouvoir progresser ensuite, monter en Pro A et aller en NBA. Donc je suis dans la continuité de mon projet. Peu importe ce qu’on peut faire, tant que tu as les idées claires dans ta tête, et que tu sais ce que tu veux faire, personne ne peut t’arrêter », explique-t-il. « Je suis prêt pour la NBA. C’est un objectif que j’ai depuis longtemps et je sais quels sont les sacrifices à faire, je sais quels sont les enjeux, je sais à quel point c’est dur. »

Dans les clous pour Los Angeles 2028

Loin de la hype atteinte par Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher, voire Tidjane Salaun, Melvin Ajinça avance dans l’ombre, mais ambitieux néanmoins. Le cousin d’Alexis Ajinça sait qu’il a encore beaucoup de choses à bosser sur son jeu, notamment sur son dribble, mais il est bien conscient que son choix de cet été est un pari à long terme.

« La première fois où j’ai été dans les Mock Draft, je suis allé voir ce qui était normal, mais après je ne me suis vraiment pas focalisé sur ça. Parce que ça ne sert à rien de regarder son classement. Avoir un contrat garanti, être au deuxième tour, avoir un contrat semi garanti ou même pas du tout. On peut même avoir un contrat garantie au deuxième tour donc… Je ne suis vraiment pas focalisé sur ça. Moi tout ce que je sais, c’est que c’est que je dois travailler dur pour atteindre mon objectif et être meilleur tous les jours pour pouvoir aller le plus haut possible. »

Vice-champion du monde avec les moins de 19 ans à l’été 2023, Melvin Ajinça nourrit également d’autres rêves. En bleu, blanc, rouge en l’occurrence. Pour la relève à Los Angeles 2028 !

« Oui, c’est vraiment un de mes objectifs parce que représenter l’Equipe de France, c’est un honneur et il faut le mériter. Du coup, moi je travaille dur tous les jours aussi pour ça. Pour toutes ces échéances. Faire les JO dans quatre ans, c’est dans un coin de ma tête. C’est vraiment un très très gros objectif et j’aimerais faire partie de cette équipe, afin de pouvoir disputer les Jeux olympiques aux États-Unis. »