Matisse Thybulle choisit de rempiler à Portland

Pas de surprise dans le camp de Matisse Thybulle, puisque l’on apprend par ESPN qu’il a logiquement décidé d’activer cette « player option » de 11.6 millions de dollars présente dans son contrat, pour rester un an de plus à Portland et donc repousser la date à laquelle il pourra tester le marché (été 2026).

Le choix de la sagesse pour l’Australien de 28 ans, et qui l’avait déjà fait comprendre au mois d’avril, puisqu’il sort tout juste d’une saison gâchée par les blessures. À cause de son genou et sa cheville, il n’a ainsi pu jouer que 15 des 82 matchs des Blazers, pour 7.5 points, 3.5 rebonds, 2.2 interceptions et 1.9 passe de moyenne (à 44% à 3-points)…

Or, quand il parvient à se maintenir durablement en forme, Matisse Thybulle continue de faire partie des meilleurs défenseurs de la ligue sur les lignes arrières. Cela tombe bien : Portland en aura grand besoin la saison prochaine pour épauler le nouveau venu Jrue Holiday, mais également Toumani Camara, Deni Avdija ou encore Donovan Clingan, autres féroces défenseurs qui prévoient toujours de ramener les playoffs dans l’Oregon pour la première fois depuis 2021.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHL 65 20 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.6 1.2 2.2 1.4 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHL 65 20 42.0 30.1 44.4 0.5 1.4 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHL 66 26 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 * All Teams 71 17 43.5 36.5 67.9 0.6 1.4 2.0 0.7 1.6 1.2 0.3 0.5 4.1 2022-23 * PHL 49 12 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 * POR 22 28 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 23 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.4 2024-25 POR 15 21 47.7 43.8 46.7 0.9 2.5 3.5 1.9 0.9 2.2 0.9 0.6 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.