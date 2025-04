Matisse Thybulle déjà impatient de retrouver les Blazers la saison prochaine

Avec 7.5 points de moyenne en 15 matches, la saison de Matisse Thybulle fut très courte. Mais pas totalement discrète puisque, dès son premier match, il s’était fait remarquer avec une action défensive décisive face aux Raptors. Et ces quelques matches ont ouvert l’appétit de l’Australien.

Il possède une option pour la saison prochaine, à hauteur de 11.5 millions de dollars, et il n’a aucune raison de ne pas l’activer cet été.

« Je suis impatient de faire une saison complète avec cette équipe », annonce-t-il, comme pour confirmer qu’il va rester à Portland. « Car, durant toute la saison, quand on a forgé notre identité en devenant une équipe défensive, j’avais hâte d’en découdre. »

Un gros potentiel défensif avec Toumani Camara

Chauncey Billups a en effet enfin trouvé un équilibre avec ce groupe et, avec ses qualités défensives, Matisse Thybulle peut apporter un petit plus. Surtout en compagnie d’un Toumani Camara, qui s’est affirmé comme un des meilleurs défenseurs de la saison.

« Je n’ai même pas l’impression qu’on a vraiment exploré le potentiel de notre défense, de ce qu’on peut vraiment faire », remarque l’ancien joueur de Philadelphie.

La saison prochaine sera donc celle du décollage. Les fondations ont été posées et le coach a été prolongé, donc désormais, il faut avancer et arracher une place en « play-in ». Et c’est là qu’avec sa petite expérience en playoffs (25 matches), il peut être utile pour les jeunes Blazers.

« On a un groupe sans ego et cette volonté d’avoir des retours est énorme », remarque-t-il. « Il y a des joueurs qui ont vu et traversé beaucoup de choses, ils en savent énormément mais si la personne à qui on parle ne veut rien entendre, alors l’échange est inutile. Ces gars sont très réceptifs, ils veulent tous progresser, apprendre, écouter. »

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHL 65 20 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.6 1.2 2.2 1.4 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHL 65 20 42.0 30.1 44.4 0.5 1.4 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHL 66 26 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 * All Teams 71 17 43.5 36.5 67.9 0.6 1.4 2.0 0.7 1.6 1.2 0.3 0.5 4.1 2022-23 * PHL 49 12 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 * POR 22 28 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 23 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.4 2024-25 POR 15 21 47.7 43.8 46.7 0.9 2.5 3.5 1.9 0.9 2.2 0.9 0.6 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.