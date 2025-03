Quel retour de Matisse Thybulle !

Commencer sa saison le 16 mars, ce n’est pas banal. C’est pourtant ce qui est arrivé à Matisse Thybulle, opéré au genou droit avant le début de saison, puis touché à la cheville droite à l’entraînement en novembre. Ainsi, il n’a pas quitté l’infirmerie depuis le début de cet exercice 2024/25.

Face aux Knicks, plus tôt dans la semaine, il était disponible mais Chauncey Billups a préféré attendre ce dimanche, lors de la réception des Raptors, pour le lancer cette saison. Il a bien fait. Non pas pour ses statistiques puisqu’il n’a joué que six minutes – toutes après la pause – pour 2 rebonds, 2 interceptions, une passe et un contre.

« C’était fun. Ma tête tournait un peu, je me suis fatigué plus vite que je ne l’imaginais, mais je trouve que je me suis bien adapté. J’ai pu apporter et c’est ce que j’espérais », commente l’Australien.

C’est ce simple contre qui a tout changé. En effet, avec ce dernier, Matisse Thybulle a empêché Orlando Robinson, à 3-pts, d’égaliser à la dernière seconde ! La défense de Portland, perdue dans les écrans, avait manqué cette remise en jeu en laissant le joueur de Toronto tout seul derrière l’arc.

« Toumani Camara devait dire à tout le monde de changer dès le contact mais ne m’a rien dit. Je n’ai pas eu le mémo », en rigole le joueur de Portland qui s’est donc précipité sur Robinson pour le contrer par derrière. « Matisse est le meilleur safety possible », glisse le Belge en référence à ce poste défensif au football américain.

« C’est clair qu’il a gagné le match pour nous »

« C’est incroyable. Il n’a pas joué de la saison et, alors que le match va se jouer sur une action, j’ai confiance en lui », se réjouit Chauncey Billups devant la performance décisive de son joueur pour son premier match. « Il nous a donné l’énergie dont on avait besoin. Il n’a pas joué en première période, je ne trouvais pas de moment pour lui, on était tellement dans le dur. Lui a été génial. Son énergie était excellente, sa défense très bonne. »

En six minutes en seconde période, Matisse Thybulle parvient à terminer le match avec un +/- de +7 et son contre est évidemment décisif. « Il a changé le match pour nous en troisième quart-temps, en changeant la dynamique », indique Anfernee Simons. « Et c’est clair qu’il a gagné le match pour nous aussi. »

Avant de réussir l’action de la rencontre, l’Australien avait été chaleureusement salué par le public du Moda Center. Quelle belle soirée donc pour sa première sortie de la saison.

« C’était très cool. Je ne peux pas dire que je m’y attendais mais je suis reconnaissant de voir à quel point les gens étaient impatients de me revoir sur les parquets », confie-t-il. « Je ne vais pas dire qu’on est oublié, mais le reste devient une priorité. Les autres prennent la lumière. Revenir pour quelques minutes et avoir un tel soutien, c’était très agréable. »

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHL 65 20 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.7 1.2 2.2 1.5 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHL 65 20 42.0 30.1 44.4 0.5 1.5 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHL 66 26 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 * All Teams 71 17 43.5 36.5 67.9 0.6 1.4 2.0 0.8 1.6 1.2 0.3 0.5 4.1 2022-23 * PHL 49 12 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 * POR 22 28 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 23 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.5 Total 332 21 43.5 33.8 67.9 0.6 1.4 2.0 1.1 1.9 1.5 0.6 0.8 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.