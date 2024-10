Matisse Thybulle rejoint Shaedon Sharpe à l’infirmerie

Si Rayan Rupert profite d’un joli temps de jeu pendant cette présaison, c’est parce que les deux joueurs devant lui dans la rotation sont blessés. On savait que Shaedon Sharpe allait manquer les premières semaines de la saison régulière à cause d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche et son indisponibilité a été estimée entre quatre et six semaines, mais vendredi, il a été rejoint à l’infirmerie par Matisse Thybulle.

L’arrière/ailier australien s’est fait opérer du genou droit, et son absence est estimée entre trois et quatre semaines. « Clairement, je n’aime pas ça… » a réagi Chauncey Billups. « Mais il faut faire avec… Ces deux joueurs sont importants dans notre rotation, et dans ce qu’on met en place. Mais on survivra. »

Candidat sérieux à la dernière place de la conférence Ouest, comme la saison passée, Portland va aussi attaquer la saison sans Robert Williams III. L’ancien intérieur des Celtics n’avait disputé que six rencontres la saison passée, et il n’a pas foulé les terrains en présaison. Touché aux ischios-jambiers pendant le training camp, il pourrait être en tenue le mercredi 23 octobre, pour le premier match face aux Warriors.

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHL 65 20 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.7 1.2 2.2 1.5 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHL 65 20 42.0 30.1 44.4 0.5 1.5 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHL 66 26 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 * All Teams 71 17 43.5 36.5 67.9 0.6 1.4 2.0 0.8 1.6 1.2 0.3 0.5 4.1 2022-23 * PHL 49 12 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 * POR 22 28 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 23 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.5 Total 332 21 43.5 33.8 67.9 0.6 1.4 2.0 1.1 1.9 1.5 0.6 0.8 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.