Le tandem Cardoso-Reese ressuscite le Sky !

Enfin, le ciel se dégage au-dessus des joueuses du Sky qui ont renoué avec la victoire au terme d’un final renversant face aux Sparks, porté par ses deux intérieures Kamilla Cardoso et Angel Reese, à 45 points à elles deux pour sécuriser le quatrième succès de Chicago cette saison.

Les protégées de Tyler Marsh ont pourtant frôlé la catastrophe en début de partie, se retrouvant à -12 après 10 minutes (17-29) puis -14 après un 12-2 alimenté par les Californiennes, avec deux paniers à 3-points pour Azura Stevens (32-46). Revenues à -6 à la pause (42-48), les joueuses du Sky ont réussi à renverser la vapeur, sous l’impulsion d’une Angel Reese plus déterminée que jamais à l’image de ses 9 points sur la période, un sacré chantier qui a permis à Chicago de faire renaître l’espoir.

Los Angeles n’était pas de taille à lutter

Pour répondre au trio Plum-Stevens-Hamby, Chicago a ensuite pu compter sur une autre intérieure, Kamilla Cardoso, qui a pris le relais avec brio dans le dernier acte, scorant 12 points pour changer progressivement le momentum, comme sur le 9-0 qui a tout changé à l’entrée du “money-time” (79-74). Mais c’est bien quelques instants plus tard, sur un rebond offensif et une passe décisive d’Angel Reese (18 points, 17 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions) pour sa coéquipière Rachel Banham qui a fait mouche à 3-points que le Sky a assuré son succès 97-86, parachevé par des paniers d’Ariel Atkins et Kamilla Cardoso en toute fin de partie, sans oublier les deux lancers de Reese.

Grâce à ce succès, Chicago laisse sa 11e place à Los Angeles, qui va maintenant se concentrer sur un nouveau déplacement périlleux, sur le parquet d’Indiana dès demain. Chicago va pour sa part entamer un road-trip de quatre matchs qui débutera au Chase Center pour affronter les Valkyries ce vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.