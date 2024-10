Shaedon Sharpe rejoint Robert Williams III à l’infirmerie des Blazers

Mauvaise nouvelle pour Shaedon Sharpe, qui s’est présenté en pleine forme et à 100% de ses moyens il y a deux jours lors du « media day » des Blazers, et qu’on retrouve déjà sur la liste des blessés.

L’arrière de Portland a en effet été touché à l’épaule et souffre d’une légère déchirure du labrum de l’épaule gauche. Voilà ce qui arrive quand on fracasse les cercles avec sa puissance de feu !

Le staff médical de la franchise de l’Oregon s’est déjà prononcé sur la durée de son indisponibilité et celle-ci devrait avoisiner les quatre à six semaines, ce qui signifie qu’il va manquer le « training camp » et la présaison, et qu’on le reverra au mieux d’ici le début du mois de novembre. C’est bien sûr un coup dur pour l’équipe de Chauncey Billups, mais aussi pour le joueur, qui va devoir repasser par la case rééducation après avoir déjà manqué toute la deuxième partie de saison dernière à cause d’une déchirure abdominale, contractée en décembre dernier.

Après Robert Williams III, c’est aussi le deuxième Blazer à rejoindre l’infirmerie dès le camp d’entraînement…

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9 Total 112 25 44.5 35.0 77.2 0.9 2.6 3.5 1.7 2.0 0.6 1.4 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.