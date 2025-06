La très chaude parade du Thunder

Ambiance de feu à Oklahoma City. Malgré le manque de sommeil, Isaiah Hartenstein assurant ne pas avoir dormi depuis 36 heures, les joueurs du Thunder ont paradé comme il se doit dans les rues de la ville pour célébrer leur premier titre. Se permettant même la « fantaisie » de descendre du bus pour aller au plus proche de leurs fans.

À l’image d’un Shai Gilgeous-Alexander, sans filtre et torse nu comme certains de ses coéquipiers, parti présenter le trophée à la foule présente, bouillante sous le soleil brûlant, avec des températures grimpant jusqu’à 38 degrés. Lu Dort et Chet Holmgren ont d’ailleurs dû arroser les fans de champagne, d’abord depuis le deuxième étage du bus, puis plus tard depuis le toit d’une voiturette de golf.

« Il fait très chaud ici, alors je vais faire court. Rien de tout ça ne serait possible sans vous. Vous avez traversé les hauts et les bas avec la franchise du Thunder. On vous apprécie. On vous adore », a lâché Jalen Williams, quand son homonyme Jaylin s’est montré beaucoup plus exubérant : « Ils disaient qu’on était trop jeunes (pause). Ils disaient qu’Oklahoma ne devrait même pas avoir d’équipe. Mais devinez quoi ? On est les putains de champions ! »

Aaron Wiggins fait le show

Quelques mots provoquant une véritable transe collective. Mais l’un des moments les plus forts a sans doute été le discours d’Aaron Wiggins, le premier à qui on a donné le micro au moment de monter sur scène, au Paycom Center. Après avoir remercié les anciennes gloires de la franchise dont Nick Collison présent, qui ont montré la voie pour l’équipe actuelle, le shooteur est revenu sur sa trajectoire à OKC.

« J’ai été sélectionné en 55e position de la Draft 2021. Lors de ma saison rookie, on a gagné 24 matchs. 24 matchs. Mais la meilleure chose par rapport à cette saison est que les gens qui sont ici aujourd’hui à célébrer le titre sont les mêmes qui étaient là quand on gagnait 24 matchs », a scandé l’arrière très à l’aise avec le micro.

« Ils ont essayé de nous appeler le trou noir de la NBA. Mais quatre ans plus tard, quand ils parlent de l’organisation du Thunder, quand ils parlent de Clay Bennett, de Sam Presti, de Mark Daigneault et de chacun d’entre vous dans cette salle, ils feraient mieux de nous mentionner comme des champions NBA ! », a ainsi harangué Aaron Wiggins avec force, avant de jeter le micro sur la scène. Foudroyant !