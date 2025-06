Rick Carlisle répète que prolonger Myles Turner est la « première priorité » des Pacers

Les Finals perdues et Tyrese Haliburton blessé pour peut-être toute la saison prochaine, les Pacers vivent une période intense depuis quelques jours. Mais le quotidien de la franchise doit reprendre le dessus car des échéances arrivent, notamment celle autour de Myles Turner.

On le sait, le pivot est libre cet été et serait courtisé par plusieurs franchises, Detroit et Atlanta notamment. Pour Rick Carlisle, pas de doute : il faut le prolonger, quoi qu’il en coûte.

« Je ne pense pas que ce soit un secret que, pour la franchise, dans ce moment si particulier, c’est la première priorité », annonce le coach des finalistes 2025. « Je n’y connais rien en argent ni en années de contrat ou quoi que ce soit, mais Myles Turner est très important dans ce qu’on fait ici, dans ce qu’on a fait. Il est important dans l’histoire de la franchise, depuis une décennie. Je sais que ce sera un sujet important. Je ne suis pas au courant de chaque discussion mais il est capital dans ce qu’on fait. »

Pour les Pacers, il va falloir compter car le pivot va espérer une revalorisation de son salaire, estimé à 19.9 millions de dollars cette saison. Pascal Siakam et Tyrese Haliburton touchent plus du double, donc il va sans doute vouloir les suivre.

Ça tombe bien, les dirigeants veulent conserver Myles Turner et seraient également prêts à payer la « luxury tax » pour la première fois depuis deux décennies, afin de garder une équipe compétitive. Même si, avec l’absence prolongée du meneur de jeu, le visage d’Indiana va forcément changer en 2025/26.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.