Avec un peu moins de 15 millions de dollars cette année-là, Jermaine O’Neal disposait de l’un des plus gros salaires de la ligue. Derrière lui au sein de l’effectif des Pacers, pas moins de six joueurs émargeaient à 5 millions de dollars ou plus (Austin Croshere, Jonathan Bender, Ron Artest, Reggie Miller…).

Ce qui faisait d’Indiana l’une des plus grosses masses salariales du championnat. Nous sommes en 2005 et l’équipe sera contrainte de payer de la « luxury tax ». Vingt ans plus tard, la franchise a montré un tel sérieux financier (9 millions de dollars en taxe en tout)… qu’elle n’a pas été concernée par cette taxe depuis !

Cela pourrait changer. Selon ESPN, la direction de la franchise a indiqué être prête à augmenter les dépenses la saison prochaine et à potentiellement repasser dans la « luxury tax » pour conserver ce noyau. Une petite révolution donc, de la part du propriétaire, Herb Simon, âgé de bientôt 91 ans. L’idée étant, indépendamment du parcours en cours, de rivaliser avec les plus grosses écuries de l’Est.

Le dossier Myles Turner

Dans ce sens, Indiana va devoir se pencher sur un gros dossier estival. Alors que Tyrese Haliburton et Pascal Siakam sont liés au club pour encore au moins trois saisons en commun, Myles Turner sera, lui, « free agent » non protégé cet été. On imagine que le pivot, rémunéré à hauteur d’environ 20 millions de dollars cette saison – moitié moins que ses deux coéquipiers – va vouloir sérieusement faire grimper son salaire.

Avec ses 16.5 points de moyenne dans ces playoffs, le pivot, par ailleurs parmi les meilleurs contreurs de la ligue, reste un rouage essentiel de l’équipe. Au-delà de sa production, il est une figure locale depuis une décennie. Drafté en 2015 par les Pacers (11e choix), le joueur de 29 ans a logiquement le plus d’ancienneté au sein de l’équipe.

La franchise va donc devoir sortir le chéquier, comme elle l’a fait l’été dernier avec Andrew Nembhard. La rémunération de ce dernier va passer de 2 à 18 millions de dollars l’an prochain. Des investissements qui restent raisonnables au regard de ceux réalisés par les franchises les plus dépensières (Warriors, Clippers, Suns…).

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.