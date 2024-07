Andrew Nembhard prolonge pour trois ans avec les Pacers

Il s’apprête à participer à ses premiers Jeux olympiques et, avant que les choses sérieuses ne débutent pour le Canada, Andrew Nembhard a sécurisé son avenir en NBA.

Ainsi, ESPN rapporte qu’il prolonge pour trois ans, et 59 millions de dollars, chez les Pacers. C’est tout simplement le maximum auquel il pouvait prétendre cet été et ce nouveau contrat prendra effet à partir de 2025/26.

Une re-signature attendue depuis plusieurs semaines pour le joueur de 24 ans, qui s’est imposé comme un élément-clé de l’effectif de Rick Carlisle en l’espace de deux ans (9.3 points, 4.3 passes et 2.4 rebonds, à 47% au tir et 35% à 3-points). Il a surtout explosé en playoffs, où il a tourné à 14.9 points, 5.5 passes et 3.3 rebonds de moyenne (à 56% au shoot, dont 48% à 3-points !) jusqu’en finale de conférence.

Sélectionné en 31e position de la Draft 2022, Andrew Nembhard imite donc Pascal Siakam et Obi Toppin, qui ont aussi rempilé dans l’Indiana durant l’été. Preuve que les dirigeants locaux ont appliqué ce qu’ils envisageaient de faire, c’est-à-dire repartir avec (quasiment) le même groupe la saison prochaine.

Andrew Nembhard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 75 28 44.1 35.0 79.0 0.5 2.2 2.7 4.6 2.4 0.9 1.7 0.2 9.5 2023-24 IND 68 25 49.8 35.7 80.4 0.5 1.5 2.1 4.1 2.1 0.9 1.5 0.1 9.2 Total 143 26 46.7 35.3 79.7 0.5 1.9 2.4 4.3 2.3 0.9 1.6 0.1 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.