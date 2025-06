Avec un duo Mitchell-Boston en feu, le Fever surclasse le Storm

La blessure de Caitlin Clark il y a un mois a en effet été un mal pour bien pour le collectif d’Indiana. La petite performance de la meneuse du Fever cette nuit (6 points à 3/13 au tir, 0/6 à 3-points, 9 passes décisives) a permis de le démontrer mardi soir puisqu’avec une défense solide, une domination sans partage au rebond (38 prises à 21!), et les gros matchs du tandem Mitchell-Boston (26 et 31 points), sans oublier Lexie Hull (15 points, 11 rebonds) Indiana a dicté sa loi pour l’emporter 94-86 sur le parquet de Seattle.

Le Fever à bonne température

Seattle a fait la course en tête en début de partie, avec encore une fois une Gabby Williams intenable pour épauler la paire intérieure Magbegor-Ogwumike, sur deux 2+1 coup sur coup récompensant l’agressivité de la meneuse tricolore. Dès son entrée, Dominique Malonga s’est également montrée avec un panier près du cercle pour porter la marque à 20-15. En face, alors que Caitlin Clark souffrait pour inscrire son premier panier du match, Indiana a pu compter sur d’autres individualités pour se relever progressivement.

Il y a eu le passage remarqué de Damiris Dantas pour refaire passer le Fever en tête après dix minutes (24-27), puis le chantier d’Aliyah Boston et Kelsey Mitchell dont les deux flèches à 3-points ont permis à Indiana de virer à +6 à la pause (39-45), le tout avec une Caitlin Clark à côté de ses pompes, à 1/7 au tir à la mi-temps.

Kelsey Mitchell et Aliyah Boston sur un nuage

Dès le retour des vestiaires, Indiana a enfoncé le clou, avec un passage remarqué de Lexie Hull puis un 10-1 alimenté par le duo Mitchell-Boston (58-75). Une grosse défense aussi, qui s’est matérialisée par une domination sans partage au rebond et les 17 ballons perdues de Seattle. Les deux ont poursuivi leur festival avec un cinquième panier à 3-points pour Kelsey Mitchell et quatre paniers de suite pour Aliyah Boston, afin de sceller son nouveau record en carrière et couper pour de bon les jambes d’une équipe du Storm impuissante (79-92).

Même si Seattle n’a rien lâché, le Fever a tenu bon jusqu’au bout pour l’emporter 94-86 et renouer avec la victoire après deux revers du côté de Golden State et Las Vegas. Fin de série en revanche pour le Storm, qui restait sur trois succès de rang et va maintenant tenter de se racheter face à Connecticut vendredi. Indiana recevra pour sa part Los Angeles dès demain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.