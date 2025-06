Les Bulls ont-ils totalement perdu patience avec Patrick Williams ?

Le visage de la conférence Est a été profondément bouleversé par les playoffs 2025. Les blessures de Damian Lillard, Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, tous touchés au tendon d’Achille et absents un bon moment, rabattent les cartes. Qui va en profiter ? Les Bulls peut-être, qui pourraient enfin trancher au sujet de Patrick Williams.

Les années passent et l’intérieur n’arrive toujours pas à s’affirmer, encore moins à décoller. La franchise de Chicago a pourtant tout essayé, en lui donnant confiance avec une place dans le cinq majeur. Ou, au contraire, en le piquant et en le mettant sur le banc.

Les dirigeants ont même été jusqu’à une prolongation de contrat en 2024, de 90 millions de dollars sur cinq saisons, pour le motiver. Mais vraiment, rien n’y fait. Sans oublier que le joueur est souvent plombé par des blessures.

Dès lors, la franchise commence à perdre patience et d’après le Chicago Sun-Times, le vice-président Arturas Karnisovas aurait l’esprit bien plus ouvert que dernièrement concernant de possibles transferts de Nikola Vucevic, Lonzo Ball ou Coby White. Et de Patrick Williams aussi.

Le dirigeant aurait mis le nom de ce dernier en tête de liste et aurait enfin envie de tourner la page. Reste à trouver une équipe prête à récupérer un élément si peu agressif, qui n’a quasiment pas progressé depuis son arrivée en NBA.

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.6 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.6 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 2024-25 CHI 63 25 39.7 35.3 72.3 0.7 3.1 3.8 2.0 1.4 0.8 1.4 0.5 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.