Patrick Williams sort maintenant du banc des Bulls

Nikola Vucevic a dû se sentir bien seul dans la raquette des Bulls au moment de démarrer la rencontre face aux Nuggets. Autour du pivot de Chicago, deux meneurs de jeu (Josh Giddey et Lonzo Ball) et deux arrières (Zach LaVine et Ayo Dosunmu). Billy Donovan a choisi d’innover en choisissant de se passer de Patrick Williams dans son cinq, pour la deuxième fois cette saison (il revenait de blessure la première fois).

« Billy a toujours été bon niveau communication, que ce soit pour les choses positives ou les choses que tu ne veux pas entendre. Il vient directement vers toi et te dit qu’il faut qu’on en parle. On en a parlé hier, ce à quoi ça ressemblerait avec la rotation », rapporte l’ailier-fort après la rencontre.

Celui-ci disposait d’une information par rapport au camp adverse : « J’ai dit qu’on savait qu’Aaron Gordon sortait du banc pour eux. Donc ce serait bon de faire correspondre les minutes avec lui, essayer de conserver la même taille. J’étais enthousiaste à l’idée de jouer avec le second cinq, en essayant de leur donner un coup de boost. »

Un choix plutôt payant puisque Patrick Williams, qui ne tournait plus qu’à 7 points de moyenne à 29% aux tirs (dont 27% de loin) sur ses 10 derniers matchs, est sorti de sa timidité : 11 points à 5/12 aux tirs (1/5 à 3-points), 8 rebonds, 3 passes et +16 lorsqu’il était en jeu. « Il n’y a pas de All-Star dans le second cinq. Je l’ai vu comme une opportunité de me montrer », lâche encore celui qui dépasse rarement les dix tentatives de tirs dans un match.

Une explosion du banc adverse

Il n’a pas été le seul à se montrer depuis le banc des Bulls. Dalen Terry a apporté 13 points et 4 rebonds, tandis que le rookie Matas Buzelis a vu son temps de jeu grimper à 20 minutes pour générer 9 points et 4 rebonds. Et les trois hommes ont contribué à exploser le banc adverse, 41 à 10, dont 6 points pour Aaron Gordon donc, qui sort du banc de Mike Malone depuis son retour de blessure.

« Quand ils nous donnent un boost comme ça, c’est super. DT a été super, Matas a été super, Pat… a joué de la façon dont il est censé le faire. Quand il est comme ça, c’est le gars qui obtient le ballon et va au cercle pour créer les choses », note Zach LaVine.

« J’étais très content, même Dalen nous a donné un bon boost, comme Pat qui a rebondi défensivement. Et il était sûrement beaucoup plus efficace en attaque ce soir. Dans ce 3e quart-temps, à 4e minute de la fin environ, quand on a fait rentrer ces gars, ils ont maintenu le tempo pendant un temps, ce qui a permis à Vooch et Zach de se reposer. Ils voulaient qu’ils continuent à jouer. Ces gars travaillent dur, c’est bon de les voir récompensés », apprécie de son côté Billy Donovan.

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.6 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.6 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 2024-25 CHI 36 27 37.0 35.5 81.3 0.6 3.2 3.8 2.2 1.4 0.8 1.4 0.6 9.1 Total 249 28 45.4 39.8 78.4 0.9 3.2 4.1 1.4 1.8 0.9 1.3 0.7 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.