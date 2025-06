Le retour d’une Jordan Tatum 3… étoilée

Avant la terrible blessure de Tyrese Haliburton lors du Game 7 des NBA Finals, il y a eu Jayson Tatum. Lui aussi a été victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du Game 4 de la demi–finale des playoffs face aux Knicks il y a un mois et demi. Un coup très dur pour le joueur et les Celtics qui visaient le “back-to-back” et ont fini par se faire éliminer par New York.

Alors que lui aussi pourrait manquer l’intégralité de la saison à venir, la question du timing se pose pour Jordan Brand, qui espérait rebondir après la sortie d’une Jordan Tatum 3 qui a globalement eu du mal à trouver son public. Pour l’heure, l’idée serait de jouer la montre avec pour objectif de se positionner peut-être autour de janvier 2026 pour lancer progressivement la JT 4.

En attendant, Jordan Brand devrait continuer de nourrir la JT 3 de nouveaux coloris, comme cette version présentée en blanc avec des finitions en noir et des touches d’un bleu clair très pâle. Les finition permettent surtout de faire ressortir le “Jumpman” sur la tige et sous la semelle, les contours du logo du joueur sur la languette, le numéro 0 de Jayson Tatum sur le talon, et juste au dessus, trois mystérieuses étoiles présentes sur la tirette.

Cette Jordan Tatum 3 pourrait sortir dans les prochaines semaines au prix annoncé de 130 dollars.

