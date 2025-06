La vente des Wolves finalement actée après des années de bataille

Il a donc fallu plus de 50 mois (ou 1 500 jours), une longue bataille judiciaire et différents arbitrages pour qu’Alex Rodriguez et Marc Lore deviennent officiellement les heureux propriétaires des Wolves.

Hier, les autres propriétaires de la NBA ont ainsi validé, à l’unanimité, la vente définitive de la franchise, qui s’accompagne de celle du Lynx. Pour un montant total de 1.5 milliard de dollars.

« Nous sommes pleinement conscients de la grande responsabilité que représente la gestion de ces franchises exceptionnelles », a expliqué Marc Lore. « Nous sommes déterminés à bâtir une organisation qui donne l’exemple en matière d’excellence, qui sera universellement admirée et dont la fierté s’étendra sur plusieurs générations. »

Une ambition qu’il partage évidemment avec Alex Rodriguez, ancienne superstar du baseball.

« J’ai consacré toute ma vie au monde du sport, pour le jeu en lui-même, mais aussi en tant que force puissante qui unit les gens, élève les communautés et change les vies. Je suis incroyablement honoré et motivé à l’idée de retrousser mes manches et de me mettre au travail. Je sais ce qu’il faut pour être un champion, et je suis prêt à apporter le même engagement et la même motivation pour créer une culture de la victoire dans le Minnesota. »

Glen Taylor laisse finalement la main

Une page se tourne dans le Minnesota, avec donc la prise de pouvoir totale du duo Lore/Rodriguez, et la fin du contrôle de Glen Taylor, qui a eu bien du mal à lâcher les rênes du club.

« Cela marque la fin d’un chapitre extraordinaire de notre vie – un chapitre rempli d’objectifs, de fierté et de liens profonds. Lorsque nous avons empêché les Timberwolves de déménager à la Nouvelle-Orléans en 1994, nous l’avons fait avec l’espoir de construire quelque chose qui pourrait unir les gens à travers le Minnesota et au-delà. Et lorsque nous avons ajouté les Lynx en 1998, c’était motivé par notre conviction de soutenir les femmes et d’embrasser pleinement la diversité et la promesse de la WNBA », ont expliqué Glen Taylor et sa femme Becly dans un communiqué. « Bien que nous nous retirions en tant que propriétaires, notre amour pour cette organisation et cette communauté reste plus fort que jamais. Nous serons toujours des supporters, nous vous encourageons depuis nos sièges, nous célébrons vos triomphes et nous croyons en la suite. Ce fut l’honneur de notre vie. »