Vente des Wolves : Alex Rodriguez et Marc Lore remportent une bataille décisive

Si la saison d’Anthony Edwards et des Wolves (30 victoires – 24 défaites, 7e de l’Ouest) est décevante alors que l’équipe avait atteint les finales de conférence lors des derniers playoffs, elle est aussi agitée en coulisses.

Glen Taylor, le propriétaire historique du club, est ainsi en pleine bataille juridique avec Alex Rodriguez et Marc Lore, qui devaient lui racheter la franchise de façon échelonnée… jusqu’à ce que le premier ne décide de stopper la vente au dernier moment, quelques jours avant le dernier paiement.

2-1 pour le duo Rodriguez/Lore

Glen Taylor arguait ainsi qu’Alex Rodriguez et Marc Lore n’avaient pas réglé à l’heure, et qu’ils manquaient de liquidités propres pour finaliser le rachat. Surtout, il semblait s’inquiéter d’un possible déménagement et/ou de la volonté des nouveaux propriétaires de faire des économies. Sans compter qu’entre l’accord de la vente en 2021 et les derniers paiements, la valorisation de la franchise avait doublé, passant de 1.5 à 3.1 milliards de dollars…

Alex Rodriguez et Marc Lore, qui n’avaient pas pu valider le dernier paiement de 600 millions de dollars à temps, afin de racheter le club, estimaient eux que le contrat signé leur offrait une période supplémentaire de 90 jours pour finaliser la transaction. Et que ce bonus temporel ne leur a pas été accordé.

Désormais, grâce aux arrivées des milliardaires Michael Bloomberg et Eric Schmidt dans l’affaire, ils ont mis de côté 950 millions de dollars, qui peuvent être débloqués à tout moment pour valider le rachat.

Face à cette situation délicate, la NBA avait mis en place un arbitrage à trois personnes, chargées de trancher entre les deux camps. Et c’est le duo Rodriguez/Lore qui a remporté cette bataille, à deux voix contre une.

Qu’en pensent les autres propriétaires ?

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la décision prise aujourd’hui », ont déclaré Marc Lore et Alex Rodriguez. « Nous sommes impatients de travailler avec la NBA pour achever le processus de validation et conclure cette transaction afin que nous puissions nous concentrer sur la conquête de titres dans le Minnesota. »

Évidemment, du côté de Glen Taylor, on est beaucoup moins satisfait.

« Becky (son épouse) et moi-même sommes déçus par cette décision du jury à 2 contre 1. Nous allons examiner cette décision de manière approfondie avant de faire tout autre commentaire. »

Néanmoins, ce n’est pas encore tout à fait la fin de l’histoire pour les Wolves car il faut désormais que 23 des 30 propriétaires valident la vente. Or, Glen Taylor dirige les Wolves depuis 1994 et il est lié à un certain nombre d’entre eux, ayant même été président du conseil des propriétaires pendant de longues années. Pour Marc Lore et Alex Rodriguez, il faut donc désormais convaincre 23 autres propriétaires de valider la vente, et c’est ce qu’ils s’efforcent de faire depuis des mois, assure ESPN, en multipliant les rencontres afin d’obtenir la majorité nécessaire.