Grant Hill lui aussi consultant pour NBC

La saison prochaine, NBC diffusera la saison de NBA et pour analyser les rencontres et l’actualité de la Grande Ligue, la chaîne a fait les choses en grand avec une liste de consultants cinq étoiles : Reggie Miller, Jamal Crawford, Carmelo Anthony, Vince Carter et même Michael Jordan.

Et ce n’était pas terminé puisqu’on peut désormais ajouter Grant Hill à cette superbe liste.

« Je suis incroyablement impatient de rejoindre NBC », déclare le patron de USA Basketball. « La NBA fut une importante partie de ma vie et je suis reconnaissant de continuer de partager le sport que j’aime avec les fans. C’est un honneur de faire partie du retour de NBC dans le monde de la NBA. Je suis impatient de démarrer. »

De son côté, NBC se réjouit d’avoir embarqué Grant Hill dans cette aventure. Ce dernier est qualifié de « consultant accompli » et aussi décrit comme un « incroyable atout pour notre couverture de la NBA ».

Pour être totalement précis, l’ancien joueur de Detroit et Phoenix gardera tout de même son poste à TNT Sports, où il offre ses analyses sur le tournoi NCAA.