Les Hawks et les Pistons surveillent Myles Turner

Il est l’un des rares joueurs d’une seule franchise après dix ans dans la Grande Ligue. Mais Myles Turner gardera-t-il le maillot des Pacers l’an prochain ? Libre de signer où il veut, le pivot ne manque pas de générer l’attention d’autres formations de la ligue.

Selon Grant Afseth de RG.org, au moins deux formations de l’Est sont intéressées par ses services et surveilleraient sa situation de près : les Pistons et les Hawks. Les premiers sont susceptibles de se dégager de la manne financière cet été pour se renforcer à l’intérieur.

Outre Myles Turner, les noms de Naz Reid et Santi Aldama ont été évoqués pour renforcer une raquette des Pistons occupée par Jalen Duren et Isaiah Stewart. Les Hawks, eux, seraient d’autant plus intéressés que Clint Capela et Larry Nance Jr, deux de leurs principales options à l’intérieur, seront également « free agents ».

Les Pacers en « pole position »

Mais ces pistes pourraient être refroidies par les Pacers eux-mêmes. ESPN a récemment rapporté que la direction de la franchise était prête à augmenter les dépenses la saison prochaine et à potentiellement repasser dans la « luxury tax » pour conserver son noyau. Pour la première fois depuis 2005.

Une politique visant particulièrement le pivot, seul acteur majeur de l’accession à la finale NBA qui doit renouveler son contrat cet été. Pour mémoire, celui-ci touche un peu moins de 20 millions de dollars cette saison.

Avec environ 15 points et 6 rebonds de moyenne, en saison régulière et en playoffs, l’intérieur, devenu au fil des saisons une menace de plus en plus sérieuse à 3-points, fait preuve d’une belle régularité. Et son profil de pivot capable à la fois de protéger le cercle (2.2 contres de moyenne en carrière) et d’étirer le jeu a de quoi attirer.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.