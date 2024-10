Totalement remis de ses problèmes physiques, Shaedon Sharpe veut revenir fort

Clairement pas très à l’aise derrière son pupitre, avec des réponses parfois très succinctes, Shaedon Sharpe a effectué son retour sur la grande scène de la NBA sur la pointe des pieds à l’occasion du media day des Blazers.

Blessé une bonne partie de la saison passée à cause d’un souci aux abdominaux, privé de matchs à partir de la mi-janvier, le jeune arrière de Rip City a d’abord tenu à rassurer sur son état de forme à l’orée de sa troisième saison.

« Je me sens bien physiquement. Je suis de nouveau à 100% », a-t-il déclaré lors du « media day ». « J’ai fait beaucoup d’entretien physique [pendant ma blessure], et puis du renforcement musculaire [après]. Je suis resté actif et je suis impatient de revenir. Ça fait maintenant un petit moment que je n’ai pas joué et j’ai hâte de retrouver le terrain avec mes coéquipiers et de jouer devant nos fans. »

Des devoirs de vacances

Doté de qualités athlétiques qui frisent parfois le surnaturel, Shaedon Sharpe est encore très jeune, avec ses 21 ans. Mais le très prometteur Canadien doit désormais prouver qu’il peut rebondir après la première grosse embûche de sa jeune carrière.

« L’année dernière, j’ai réussi à plutôt bien jouer, au sein de notre système de jeu, à un haut niveau de performance [avec un mois de novembre à 17 points, 6 rebonds, 4 passes en l’occurrence, ndlr]. Mais cette blessure a été un gros coup d’arrêt. Ça m’a tout de même permis de voir beaucoup de vidéos de joueurs que j’admire et dont j’espère m’inspirer cette année sur le terrain. L’année dernière a été une grosse déception pour moi donc j’ai envie de revenir fort. »

Mentionnant de grands noms tels que Devin Booker, Kevin Durant, Kobe Bryant, Michael Jordan et même LeBron James, Shaedon Sharpe a donc profité des longues journées sans basket lors de sa blessure pour réviser ses classiques.

Mieux, il a eu l’occasion de participer au camp d’entraînement de Team Canada en amont des Jeux Olympiques, forcément bénéfique pour engranger de l’expérience.

« C’était intéressant de jouer avec tous ces gars, Jamal Murray, Shai [Gilgeous-Alexander], Lu [Dort], [Dillon] Brooks… C’était du très haut niveau et j’ai beaucoup appris, sur leurs zones préférentielles sur le terrain notamment. »

Revenir fort et devenir leader

Le natif de London (dans l’Ontario) ferait effectivement bien de s’inspirer de son compatriote meneur à Oklahoma City qui a peu à peu gravi les échelons de la gloire NBA pour devenir All-Star et prétendant légitime au MVP.

Reconnaissant par exemple qu’il n’aime pas les bains de glace mais qu’il va devoir s’y mettre pour durer dans cette ligue, le jeune Shaedon Sharpe promet qu’il est prêt à grandir et prendre de l’épaisseur en Oregon. Sachant qu’il sera éligible à une prolongation de contrat (230 millions de dollars sur cinq ans) l’été prochain…

« C’est évidemment dans un coin de ma tête mais je pense surtout à l’équipe et à ce que je dois faire pour l’aider à gagner des matchs. J’y penserai vraiment le moment venu mais je suis pour l’instant concentré sur la saison », conclut-il à ce sujet. « Il faut toujours prouver dans ce sport, que ce soit pour vous tous mais aussi pour nous-même, se prouver à chaque match qu’on peut jouer au plus haut niveau possible. »

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9 Total 112 25 44.5 35.0 77.2 0.9 2.6 3.5 1.7 2.0 0.6 1.4 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.