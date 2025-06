Washington mystifie le Lynx

Deuxième victoire consécutive pour Washington, qui a su compenser l’absence de Brittney Sykes par une grosse défense (et le soutien de ses fans) pour venir à bout du Minnesota Lynx, pour sa part toujours privé de Napheesa Collier.

Minnesota a longtemps pensé s’en tirer malgré tout, comptant jusqu’à 14 longueurs d’avance grâce à un départ canon (6-20). Alors qu’elle restait sur un match à 29 points à 5/7 à 3-points, Kayla McBride a vécu un soir sans, à 1/9 au tir dont 0/7 de loin, mais le Lynx a cette fois pu compter sur Alanna Smith et ses 26 points (et 6 contres !).

Sauf qu’en face, c’est toute une équipe qui a répondu, entre le trio Sutton-Austin-Iriafen pour remonter très vite au score et surtout une défense de fer qui a fini par faire plier Minnesota !

Le Lynx cuit à l’étouffée, 8 minutes sans panier dans le jeu !

Le Lynx s’est replacé en fin de troisième quart-temps en passant un 11-4 conclu par Courtney Williams et Jessica Shepard pour repasser en tête à dix minutes de la fin (54-55). Maria Kliundikova a ajouté un 3-points en début de quatrième quart-temps… puis ce fut terminé !

Washington a fait corps pour ne plus encaisser le moindre panier dans le jeu. Encore une fois, Minnesota a pensé tenir bon en inscrivant six lancers-francs afin de garder la tête à moins de 3 minutes du terme (62-64). Mais à force d’enchaîner les stops défensifs, Washington a fini par être récompensé, sur le rebond offensif bonifié de Shakira Austin et le panier en contre-attaque de Sug Sutton après sa quatrième interception de la soirée.

En l’espace de quelques secondes, le match venait de basculer et les Mystics ont su s’accrocher jusqu’au bout pour aller chercher une précieuse victoire (68-64), validée par deux ultimes lancers de Sonia Citron.

Un troisième succès en quatre matches qui va permettre aux Mystics de poursuivre dans la bonne direction avant d’entamer un “road trip” de trois matchs, à Las Vegas, Dallas avant de défier à nouveau Minnesota, à Minneapolis cette fois. Le Lynx sera quant à lui attendu de pied ferme ce vendredi sur le parquet d’Atlanta.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.