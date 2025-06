Le Lynx assure sa place en finale de la Commissioner’s Cup mais perd Napheesa Collier

Minnesota aura l’occasion de défendre sa couronne ! Vainqueur face au New York Liberty la saison dernière, le Lynx retrouvera cette fois le Fever en finale de la Commissioner’s Cup, le 1er juillet, après avoir fini en tête de son groupe, suite à sa victoire cette nuit face à Las Vegas, non sans mal. Ce sont en effet les Aces, toujours privées de A’ja Wilson, qui ont frappé les premières, comptant jusqu’à 14 points d’avance après une pluie de 3-points de la part de Dana Evans, Jewell Loys, Kiah Stokes et Jackie Young (21-35).

Diamond Miller a dû s’employer avant la pause pour réduire l’écart (30-39), mais Minnesota a ensuite perdu sa meilleure scoreuse, Napheesa Collier, touchée au dos et sorti en début de troisième quart-temps.

Paradoxalement, la sortie de l’intérieure a boosté le reste de l’équipe qui a complètement inversé la tendance en remportant la troisième période 26 à 13.

Las Vegas à la ramasse

Il y a eu un 15-4 conclu par Alanna Smith pour reprendre la tête (45-43) et couper les jambes des protégées de Becky Hammon. Le match venait de basculer et le Lynx a pu finir en trombe dans le dernier acte, sous l’impulsion d’une Courtney Williams injouable (20 points) avec 11 des 20 points inscrits par son équipe sur la période pour assurer une victoire nette, 76-62 pour rester en tête au classement.

Rien ne va plus en revanche aux Aces de Becky Hammon, qui en sont à quatre revers en cinq matchs avant d’aborder encore deux gros matchs, face à Seattle et Indiana, à la maison cette fois.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.