Draft 2025 | Présentation de Danny Wolf (Michigan)

Dans une ère où il est demandé à tous les joueurs, y compris à l’intérieur, de faire preuve de technique, Danny Wolf tombe à point nommé. L’ancien joueur de Michigan est un basketteur à part, le profil le plus surprenant de cette Draft. Imaginez un intérieur aux mensurations proches d’un Jalen Duren adepte des “pick-and-roll”, mais bien en position de porteur de balle. Ou un Goga Bitadze qui prendrait ses trois tirs à 3-points par match soir après soir. Vous obtenez Wolf, prospect parmi les moins conventionnels de ces dernières années.

Le joueur de 21 ans est d’autant plus singulier qu’il a presque déjà vécu deux carrières universitaires : une à Yale pendant deux ans dans un profil d’intérieur aux fondamentaux impeccables, puis une autre la saison passée chez les Wolverines comme “big man” théorique, mais meneur dans les faits. Quel joueur va-t-il pouvoir désormais être en NBA ? L’équipe qui le draftera récupérera un sacré joueur, capable de devenir rapidement un des chouchous du public grâce à ses passes spectaculaires, mais un profil autour duquel il faut adapter toute l’équipe pour en tirer la pleine mesure.

Profil

Poste : intérieur

Taille : 2,09m

Poids : 114kgs

Equipe : Michigan Wolverines

Stats 2024/25 : 13,2 points (à 49,7%), 9,7 rebonds, 3,6 passes, 1,4 contre en 30,5 minutes

Points forts

– La qualité de passe. Ce n’est pas anodin si Wolf avait privilégié Yale comme premier choix universitaire autant pour son cursus basket que pour la qualité des études proposées. Danny Wolf a un QI basket élevé, qui se manifeste surtout dans sa vision du jeu. L’international israélien chez les jeunes (il a été naturalisé) est un bon passeur, un excellent même pour sa taille qui lui permet de voir des solutions de passes que la grande majorité des créateurs ne peut atteindre. Et sa qualité de dribble lui permet de pouvoir aussi distribuer en mouvement, notamment en sortie d’écran.

– Le physique. Il n’est pas difficile à croire que Danny Wolf ne faisait “que” 1,90m à ses débuts au lycée avant d’avoir une poussée de croissance qui l’a vu prendre près de 20 centimètres en deux ans. Wolf a l’aisance balle en mains et l’agilité d’un arrière. Même en étant plutôt costaud, surtout du haut du corps, l’intérieur est très délié dans ses mouvements, comme rarement les joueurs de son gabarit le sont.

– Le potentiel au tir. C’est un des principaux points d’interrogations concernant Danny Wolf, et un des axes qui pourraient le plus changer drastiquement le cours de sa carrière professionnelle. A 33,6 %, il n’est pas un tireur d’élite à 3-points. Mais ses trois tentatives par match et une volonté manifeste d’écarter le jeu en étant suffisamment menaçant au shoot étaient un poids pour les défenses NCAA. S’il parvient à augmenter ses pourcentages, il peut devenir un attaquant très complet sur lequel il ne sera pas possible de faire l’impasse. Sa moyenne aux lancers-francs, sous les 60%, n’est toutefois pas le signal le plus rassurant.

Points faibles

– La protection de cercle. Sa moyenne au contre (1,4) est un peu trompeuse. Dans l’esprit d’un Maxime Raynaud, Danny Wolf s’appuyait surtout sur sa taille en NCAA pour jouer les derniers rideaux. Mais il joue exclusivement au sol et ne représente ainsi aucune menace aérienne pour les attaquants adverses. Son premier pas est également assez lent, ce qui le rend vulnérable face à des joueurs plus petits.

– Quel rôle en NBA ? Ailier-fort à la fac, Wolf est une énigme à ce stade. Habile balle en main, il n’a pas pour autant le dribble de certains “forwards” qui jouent de facto au poste 4 comme Kevin Durant ou Jayson Tatum. D’autant qu’il perdait beaucoup de ballons à Michigan, entre des passes trop osées et des pénétrations pas toujours maîtrisées. S’il serait surdimensionné comme ailier-fort, son manque de détente et d’explosivité le limitent comme pivot en NBA, où sa taille est bien plus standard pour un poste 5.

Comparaison

Danny Wolf est un loup solitaire unique en son genre, et n’a pas de réel équivalent en NBA. Il se rapproche d’un Kyle Anderson par sa qualité de distributeur au physique modeste, mais avec des centimètres supplémentaires. Sa capacité à partir en dribble loin du cercle est dans l’esprit d’un Naz Reid, mais il n’a pas (encore ?) son adresse extérieure.

Pronostic

Danny Wolf est un joueur tellement à part qu’il peut aussi bien être retenu en fin de lottery qu’autour de la 25e place, en fonction des besoins d’une franchise.