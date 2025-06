Vers un forfait de Victor Wembanyama à l’EuroBasket 2025

Ce n’est pas encore officiel mais selon les informations du Parisien, il y a très, très peu de chances de voir Victor Wembanyama au prochain EuroBasket, qui aura lieu du 27 août au 14 septembre 2025.

« C’est en ballottage défavorable » confirme ainsi son entourage, qui n’annonce donc pas encore ce forfait.

Néanmoins, avec la thrombose veineuse profonde qui a mis un terme à sa saison en février dernier, la prise d’anticoagulants que cela entraîne et le fait qu’il n’a pas repris les entraînements avec contact, il fait peu de doutes que les Spurs auront du mal à laisser leur intérieur participer à l’Euro 2025 dans deux mois, en sachant que la préparation des Bleus débutera à l’INSEP dans tout juste un mois…

Pour Freddy Fauthoux, il faut donc se préparer à devoir faire sans « Wemby », alors que Rudy Gobert ne sera pas là non plus. Et ce n’est sans doute pas fini, la liste des forfaits allant sans doute s’allonger.

Evan Fournier, par exemple, a également laissé planer le doute sur sa participation à la compétition européenne.

On devrait en tout cas y voir plus clair ce vendredi 27 juin, l’entraîneur de l’Équipe de France, Frédéric Fauthoux et Boris Diaw, General Manager, allant dévoiler leur pré-sélection pour l’EuroBasket 2025 à 11h00.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.