Rudy Gobert fait une croix sur l’EuroBasket 2025

Il laissait planer le doute sur sa participation depuis février dernier. C’est désormais confirmé selon les informations de L’Équipe : Rudy Gobert ne prendra pas part au prochain championnat d’Europe (27 août-14 septembre) avec l’Equipe de France.

Un coup dur pour la sélection nationale qui peut compter sur le pivot des Wolves quasiment à chaque été depuis des années. Pour preuve, ce ne sera que la deuxième fois que double vice-champion olympique (2021, 2024), manque une compétition internationale, après l’Euro 2017 !

« J’ai dit à Boris (ndlr : Diaw, manager général des Bleus) que ça dépendait de comment ma saison évoluerait, de comment je me sens. Quoi qu’il arrive, j’espère que les gens comprennent que mon cœur a toujours été avec l’équipe de France, je l’ai montré depuis dix ans, mais il faut aussi prendre des décisions intelligentes », avait-il exprimé dans le même journal.

Quid de Victor Wembanyama et Mathias Lessort ?

Or, sa saison s’est de nouveau terminée tardivement, avec une deuxième finale de conférence de suite avec son équipe de Minnesota. Le joueur de 32 ans, deuxième joueur le plus capé (112 sélections) en activité derrière Evan Fournier (118), n’est en vacances que depuis moins d’un mois.

Prolongé en début de saison jusqu’en 2028, le pivot avait expliqué que ses dirigeants « seraient contents » s’il était amené à faire l’impasse sur cet Euro.

« Ils investissent beaucoup sur moi, donc si on leur demandait, je ne doute pas de leur choix », avait-il formulé avant d’évoquer son âge : « Après l’Euro, c’est toujours plus dur, c’est là que tu sens le contrecoup. Et tu ne récupères pas pareil à 33 ans (ndlr : il les auras dans quelques jours) qu’à 23 ans. »

Son forfait va imposer de repenser sérieusement le secteur intérieur des Bleus. Victime d’une thrombose veineuse profonde, Victor Wembanyama est très incertain, et même s’il est rétabli, on doute que les Spurs le laissent reprendre le jeu avec une telle compétition.

Surtout à deux ou trois semaines du début du « training camp ». Des doutes planent également autour de Mathias Lessort qui n’a repris la compétition que récemment après une sérieuse blessure à la jambe.