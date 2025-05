Mathias Lessort de retour à la compétition pour le Final Four de l’Euroleague

Mathias Lessort a gagné sa course contre-la-montre. Cinq mois après une blessure impressionnante à la jambe durant un match contre Vitoria en Euroleague, le Français va rejouer cette saison. Et pas pour n’importe quelle occasion puisqu’il va reprendre pour le Final Four de l’Euroleague, que son club de Panathinaïkos va retrouver une fois de plus. Son entraîneur Ergin Ataman en a fait la révélation dans une interview donnée au diffuseur Skweek.

Touché au péroné (fracture) le 19 décembre dernier, on pouvait craindre que le pivot de l’Equipe de France ne retrouve pas les parquets avant la saison prochaine.

Son retour à l’entraînement ces dernières semaines avait laissé l’espoir d’un comeback désormais confirmé. « Mathias va rejoindre l’équipe pour jouer » a souri Ergin Ataman. « Oui, il va jouer, pourquoi pas ? »

Frais pour l’Euro ?

C’est une excellente nouvelle pour le Pana dans sa quête pour défendre son titre de 2024, qui débutera par une demi-finale contre Fenerbahçe à Abu Dhabi vendredi (17h00). Mais aussi pour les Bleus en vue de l’Euro fin août.

Dans l’incertitude quant aux participations de Victor Wembanyama ou Rudy Gobert, le sélectionneur Freddy Fauthoux pourrait ainsi pouvoir compter sur un de ses guerriers, auteur d’une nouvelle première partie de saison de haute volée (13.4 points à 76% et 7.1 rebonds de moyenne en Euroleague) avant de se blesser.

Mathias Lessort pourrait arriver à l’Euro frais et libéré, lui qui a paraphé un nouveau contrat de trois ans avec le club d’Athènes en cours de saison. À moins que la NBA ne revienne comme l’été dernier toquer à la porte, et qu’il puisse se libérer de son contrat, alors que Mathias Lessort a expliqué que jouer en NBA restait « un rêve ».