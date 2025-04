Mathias Lessort aurait « payé pour jouer » en NBA

Avant de se blesser grièvement au péroné, Mathias Lessort était dans la forme de sa vie au sortir des Jeux olympiques de Paris 2024. À tel point que les Knicks s’étaient renseignés à son sujet au mois d’août dernier, puisque ses droits leur appartenaient encore (ils ont depuis été transférés aux Bucks).

Quelques mois après cet épisode, le Français de 29 ans est revenu dessus et, comme Guerschon Yabusele à Philadelphie, il s’est dit prêt à « parier sur lui-même » à l’époque.

« J’aurais payé pour jouer en NBA, car la NBA est un rêve pour moi » a indiqué le 50e choix de la Draft 2017. « Je voulais que les Martiniquais voient un joueur de leur île passer à la télévision. Je voulais être un exemple pour les enfants, encore plus grand que ce que je suis actuellement. Mais nous verrons ce que nous réservera le futur… »

Patienter… pour mieux repartir ?

Finalement, après sa grave blessure du mois de décembre, Mathias Lessort a accepté une belle offre de prolongation de la part du Panathinaïkos. Le club pour lequel il joue depuis bientôt deux ans et qui n’a jamais craint de le perdre.

« J’ai eu cette offre de New York, les Knicks étaient intéressés, mais je n’avais pas de clause pour me libérer de mon contrat avec le Pana » a-t-il rappelé. « Ça aurait été une perte de temps d’insister. Je sais en tout cas que cette offre aurait été sur la table cette année et que d’autres équipes auraient été intéressées par moi. »

Après avoir re-signé pour trois ans en Grèce, Mathias Lessort a peut-être dit au revoir à son rêve de NBA – à moins qu’une clause de sortie ne s’y trouve –, mais il a logiquement préféré jouer la carte de la sécurité à ce stade de sa carrière, et après cette vilaine blessure (2.7 millions de dollars par an).

Crédit photo : FIBA.com