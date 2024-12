Même blessé, Mathias Lessort obtient une grosse prolongation au Panathinaïkos

Dominateur en début de saison avant de se blesser gravement le 19 décembre, Mathias Lessort ne doit pas pour autant s’en faire pour son avenir au Panathinaïkos. Le propriétaire du club grec, Dimitris Giannakopoulos, a annoncé sur Instagram ce mardi que le Français avait prolongé son bail avec le club d’Athènes pour trois saisons.

« Quand on parle de famille, il n’y a pas de négociations » a ainsi annoncé Dimitris Giannakopoulos. « Vous vous installez simplement dans le canapé, vous vous souriez pendant cinq minutes et vous signez pour trois ans de plus. » Mathias Lessort arrivait en fin de contrat au terme de cet exercice.

Pour le joueur formé à Chalon-sur-Saône, passé par le Partizan Belgrade ou encore Monaco, c’est une belle récompense après une première saison de haut niveau avec le Pana, couronné d’un titre en Euroleague et d’une place dans le meilleur cinq de la compétition. Le Martiniquais était parti sur des bases tout aussi solides en tournant à 13.4 points, 7.1 rebonds et 20.5 d’évaluation dans la compétition reine européenne.

Un salaire de 2.7 millions d’euros nets par an

Sa saison est néanmoins en partie compromise par sa terrible blessure, une fracture du péroné, subie contre Baskonia. Mathias Lessort ne devrait pas revenir à la compétition avant la fin du mois d’avril.

Monstre d’intensité près du cercle, le pivot avait aussi fait le plus grand bien au secteur intérieur de l’Equipe de France lors des JO. Il avait été un des détonateurs des Bleus lors des matchs couperets, avec 13 points et 5 rebonds en 19 minutes contre le Canada en quart de finale, ou encore 10 points en 16 minutes contre l’Allemagne en demi-finale. De quoi susciter l’intérêt des Knicks, qui étaient venus aux renseignements l’été dernier, sans suite.

Son avenir semble désormais s’écrire dans la durée en Grèce où il est le chouchou des supporters du Pana… à moins qu’une éventuelle clause de sortie NBA n’ait été glissée dans son nouveau contrat.

Un contrat qui devrait en tout cas faire du Français l’un des joueurs les mieux payés en Europe, puisque Eurohoops parle de 8.3 millions d’euros sur les trois prochaines saisons, soit 2.75 millions d’euros nets par an. Soit l’équivalent de 5.7 millions de dollars en NBA, puisqu’on parle de salaires avant impôts dans la Grande Ligue.