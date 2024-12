Une horrible fracture du péroné pour Mathias Lessort…

Âmes sensibles, s’abstenir. Car les images de la blessure de Mathias Lessort, contractée ce jeudi lors de la rencontre d’Euroleague entre le Panathinaïkos et Vitoria, sont pour le moins difficiles à regarder. Quant à ses cris de douleur sur le terrain, ils sont tout aussi difficiles à entendre…

En tout début de deuxième mi-temps, c’est sur une impulsion pour intercepter un ballon en défense que le Français retombe mal, en se prenant visiblement les pieds dans ceux d’un adversaire. La chute est immédiate et son péroné gauche se fracture, pour un verdict sans appel d’au moins quatre mois d’absence et un retour espéré au printemps…

De nombreux messages de soutien

Un énorme coup dur pour Mathias Lessort, qui s’est imposé ces dernières années comme l’un des meilleurs intérieurs d’Europe, avec le Partizan Belgrade puis le Panathinaïkos. Au point de carrément attirer les Knicks au cours de l’été, après ses très bons Jeux olympiques.

Plusieurs joueurs de l’équipe de France (Evan Fournier, Guerschon Yabusele, Nicolas Batum, Vincent Poirier…) ont, sur les réseaux sociaux, publié des messages de soutien pour leur compatriote et ami. L’intéressé s’est lui fendu d’un message guerrier, à son image : « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ! Merci pour les messages et les prières, je vous aime tous ! Je reviendrai encore plus fort que jamais ! »

Malgré sa fracture, Mathias Lessort a d’ailleurs quitté le terrain et rejoint les vestiaires seul, à cloche-pied…

Cette saison, il tourne ainsi à 13.4 points à 76% de réussite au tir et 7.1 rebonds de moyenne en Euroleague, ce qui le place en deuxième position en terme d’efficacité de la compétition, juste derrière Shane Larkin.

Crédit photo : Euroleague