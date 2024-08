Le Panathinaïkos n’a jamais craint de perdre Mathias Lessort

Comme il a brillé lors des Jeux olympiques, avec son énergie et son physique, Mathias Lessort a attiré la lumière sur lui pendant quelques jours. Pourtant, avec 14.6 points et 7.6 rebonds de moyenne en Euroleague la saison passée, compétition qu’il a remportée avec le Panathinaïkos, l’intérieur français est déjà en pleine forme depuis un moment.

Au point d’être approché par les Knicks cet été, qui possèdent ses droits depuis 2020. Est-ce inquiétant pour le club grec, qui pourrait donc le perdre ?

« Non, car il a un contrat avec nous, sans clause de sortie pour la NBA », précise Sani Becirovic, directeur sportif du Panathinaïkos. « Voilà pourquoi je suis assez serein. Il y a des rumeurs sur un grand intérêt le concernant. Oui, il y a un intérêt, mais on n’est jamais entré dans de sérieuses négociations qui auraient pu aboutir comme, par exemple, avec Guerschon Yabusele. »

« On parle d’un vrai pivot dominant. Pas seulement en Europe, mais au niveau mondial ! »

Pas de risque donc pour le champion d’Europe 2024. Néanmoins, si son avenir s’écrit en Grèce, Mathias Lessort va avoir de la concurrence. Des rumeurs parlent d’une possible arrivée d’Omer Yurtseven, lui aussi dans le viseur des Knicks. « Ce qui a été écrit est vrai. Il n’y a rien à cacher. Des contacts ont été effectués, on se renseigne sur l’idée, si elle est réaliste ou non », confirme Sani Becirovic.

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Paris va ainsi devoir encore monter d’un cran et surfer sur son tournoi réussi avec les Bleus.

« Mathias a prouvé que ce qu’il avait fait avant, au Partizan, n’était pas un coup de chance, mais qu’il est véritablement un joueur qui progresse, saison après saison, et confirme sa qualité », analyse le directeur sportif du Pana. « Si Lessort était un joueur d’énergie, qui avait ses moments, désormais on parle d’un vrai pivot dominant. Pas seulement en Europe, mais au niveau mondial ! Je suis heureux qu’il soit encore avec nous cette saison. C’est évident que, notre souhait, c’est qu’il reste le plus longtemps possible, et on ferra tout ce qui est en notre pouvoir pour le garder. »