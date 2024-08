Les Knicks ont testé Omer Yurtseven

Même si les Knicks ont prolongé Precious Achiuwa et validé la dernière année de contrat de Jericho Sims, ils n’ont pas trouvé de remplaçant à Isaiah Hartenstein. Certes, Mitchell Robinson est toujours là, et Julius Randle peut dépanner au poste 5, mais Hartenstein laisse un vide dans la raquette.

C’est pour cette raison que les dirigeants ont essayé des intérieurs sans contrat, et Marc Stein rapporte que Omer Yurtseven a fait partie des joueurs que les Knicks ont vu. Après une étonnante saison rookie au Heat, l’intérieur israélien n’a pas réussi à enchaîner, et la saison passée, il a tourné à 4.6 points et 4.3 rebonds au Jazz.

Utah trop gourmand pour Walker Kessler

A priori, Yurtseven n’a pas convaincu les Knicks, et il serait attendu du côté du Panathinaikos pour épauler Matthias Lessort dans la peinture et tenter de remporter le doublé en Euroleague avec le club grec. Ironie de l’histoire, les Knicks avaient aussi approché le Français, dont ils détiennent les droits en NBA.

Autre piste envisagée par les Knicks, et elle mène encore à Utah, c’est celle de Walker Kessler. La cote de l’ancien pivot de Team USA a chuté, mais il a terminé numéro 2 au classement des meilleurs contreurs de la NBA, derrière Victor Wembanyama. Il n’a que 23 ans, et on sait que les pivots se révèlent plutôt sur le tard. Le problème pour les Knicks, et les autres franchises qui ont approché le Jazz, c’est que les dirigeants sont très gourmands. Même des offres avec deux premiers tours de Draft ne les ont pas fait céder.

Omer Yurtseven Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIA 56 13 52.6 9.1 62.3 1.5 3.7 5.3 0.9 1.5 0.3 0.7 0.4 5.3 2022-23 MIA 9 9 59.3 42.9 83.3 0.9 1.7 2.6 0.2 1.8 0.2 0.4 0.2 4.4 2023-24 UTH 48 11 53.8 20.8 67.9 1.5 2.8 4.3 0.6 1.1 0.2 0.8 0.4 4.6 Total 113 12 53.5 21.4 65.3 1.5 3.2 4.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.4 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.