En plus de Khaman Maluach, les Suns récupèrent Mark Williams pour garnir leur raquette

Au moment où les Suns sélectionnaient Khaman Maluach avec leur 10e choix, on apprenait qu’ils avaient aussi mis la main sur Mark Williams, le pivot des Hornets, contre le 29e choix de la cuvée et un futur premier tour !

Entre les 2m18 du premier et les 2m13 du second, Phoenix vient donc d’ajouter 4m31 à sa raquette, qui manquait sérieusement de taille et de protection du cercle la saison dernière.

Après la cacophonie de la dernière “trade deadline”, qui avait vu Mark Williams rejoindre les Lakers avant d’être renvoyé à Charlotte suite à une visite médicale ratée, le pivot de 23 ans quitte donc à nouveau la Caroline du Nord pour protéger les arrières de Devin Booker et Jalen Green.

Cette fois, ça devrait toutefois être pour de bon, afin de former un duo de taille dans l’Arizona…

Pour permettre la réalisation de l’échange, Vasilije Micic retourne à Charlotte, alors qu’il avait été envoyé à Phoenix, il y a quelques mois, par les Hornets, dans l’échange autour de Jusuf Nurkic.