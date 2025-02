Les Lakers annulent le transfert de Mark Williams !!!

Rebondissement en Californie, où l’on apprend par ESPN que le transfert entre les Lakers et les Hornets a été purement et simplement annulé !

En cause, le physique de Mark Williams, qui n’a guère satisfait les dirigeants de Los Angeles au moment des tests médicaux. On le savait déjà sujet aux blessures depuis le début de sa carrière et l’intérieur de 23 ans n’est visiblement pas plus rassurant sur ce point. Tout ce que l’on sait, c’est que ce n’est pas son dos qui pose problème.

Les Hornets lui souhaitent la bienvenue !

Par conséquent, Charlotte garde son pivot et la paire Dalton Knecht – Cam Reddish reste quant à elle chez les Lakers. Idem pour les choix de Draft initialement inclus dans l’échange. Un échange qui n’a d’ailleurs pas pu être modifié puisque la « trade deadline » est passée depuis deux jours…

« Nous sommes ravis d’accueillir Mark au sein de l’organisation des Hornets » écrivent les dirigeants de Charlotte dans un communiqué. « Après que l’autre équipe ait agressivement poursuivi Mark, nous avions pris la décision difficile de le transférer. Nous avons toujours eu un grand respect pour le talent, l’éthique de travail et le caractère de Mark. Nous sommes ravis de le voir rejoindre notre équipe pour sa présence dynamique au poste de pivot titulaire. Son retour renforce notre équipe et nous sommes impatients de retrouver son impact qu’il aura sur le terrain et en dehors. »

Comment les Lakers vont-ils trouver un pivot…

On ignore maintenant si Los Angeles, qui comptait sur Mark Williams pour prendre la suite de Anthony Davis dans la raquette, parviendra à se renforcer à ce poste avec, pourquoi pas, Daniel Theis, Mo Bamba ou Moses Brown. A moins que les Hornets, qui récupèrent Mark Williams, ne coupent Jusuf Nurkic, et que les Lakers le récupèrent.

La franchise californienne compte en tout cas 15 joueurs sous contrat et il lui faudra donc en libérer un pour recruter quelqu’un d’autre sur le marché des « free agents ».