Avec Mark Williams, les Lakers ont le pivot qu’ils cherchaient !

« Polyvalence, mobilité, être une menace dans les airs ». Voilà comment Rob Pelinka avait décrit le pivot que les Lakers recherchaient pour compléter l’équipe, suite au départ d’Anthony Davis vers les Mavericks…

Un profil qui colle plutôt bien au joueur que Los Angeles a finalement réussi à récupérer : Mark Williams !

Longtemps ralenti par les blessures, l’ancien de Duke avait montré tout ce qu’il pouvait apporter cette saison, en enchaînant les gros « double-double » et notamment une performance à 38 points face aux Grizzlies.

Pour lui permettre de jouer le pick-and-roll avec Luka Doncic, les Lakers se séparent de Dalton Knecht, Cam Reddish, d’un premier tour de Draft non protégé en 2031 et d’un « swap » de choix de Draft en 2030.

Les Lakers ont donc lâché le dernier choix de Draft au premier tour qu’ils pouvaient échanger pour densifier leur raquette à court terme, et ainsi viser le plus haut possible sur la fin de saison. En croisant tout de même les doigts pour que Mark Williams reste en bonne santé, car si le géant (2m13, 23 ans) montre de très bonnes choses lorsqu’il est sur le parquet, il a souvent squatté l’infirmerie lors de ses deux premières saisons et demi à Charlotte.

Mark Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 CHA 43 19 63.7 0.0 69.1 2.2 4.9 7.1 0.4 2.2 0.7 0.9 1.0 9.0 2023-24 CHA 19 27 64.9 0.0 71.9 4.0 5.7 9.7 1.2 2.6 0.8 0.9 1.1 12.7 2024-25 CHA 22 25 59.7 0.0 77.6 3.4 6.5 9.8 2.5 2.6 0.7 1.0 1.2 16.0 Total 84 23 62.6 0.0 73.0 2.9 5.5 8.4 1.1 2.4 0.7 1.0 1.1 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.