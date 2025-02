Les Lakers désormais en quête d’un intérieur

Si le départ de Anthony Davis vers Dallas a surpris, il laisse surtout un (grand) vide dans la peinture des Lakers. Sans surprise, Rob Pelinka a donc annoncé qu’il allait faire tout son possible pour renforcer ce secteur…

« Notre effectif a encore besoin d’être peaufiné pour devenir complet » a déclaré le patron sportif de Los Angeles, en marge de la présentation de Luka Doncic. « Nous savons que nous avons besoin d’un intérieur. »

Certes, Maxi Kleber et Markieff Morris sont arrivés –même si Kleber ne rejouera pas avant au moins deux mois…–, mais ça ne semble pas suffisant alors que Jaxson Hayes, Jarred Vanderbilt, Christian Wood (blessé) et Christian Koloko occupent pour le moment la raquette californienne.

Le marché paraît fermé…

Rob Pelinka a en tout cas déjà ciblé le profil d’intérieur qu’il aimerait faire venir aux côtés de Luka Doncic et LeBron James pour finir la saison : « Polyvalence, mobilité, être une menace dans les airs. Je pense que c’est la clé pour la manière dont aime jouer Luka, avec des espaces » a-t-il ainsi détaillé. « De la compétitivité aussi. Voilà les éléments qui sont, je pense, fondamentaux. Ces joueurs sont difficiles à trouver, mais nous accomplirons ce que nous devons faire. Nous trouverons un moyen d’y arriver. »

En communication avec Luka Doncic, son nouveau joyau censé incarner le présent mais surtout l’avenir quand LeBron James sera parti, Rob Pelinka sait ce qu’il lui reste à faire, même si la mission parait ardue sur le papier…

« Nous savons que nous avons besoin d’un intérieur, mais le marché est très limité » a-t-il insisté, à quelques jours de la trade deadline. « Il n’y en a pas beaucoup de disponibles, donc nous pourrons peut-être nous ajuster à la marge, mais il est sans doute plus réaliste de penser [qu’un gros ajustement] se fera à l’intersaison. […] S’il n’y a pas d’intérieur élite disponible, je ne peux pas sortir une baguette magique et créer une possibilité, donc nous continuerons de travailler et de trouver un moyen de compléter notre effectif. »

The Athletic évoque ainsi le nom de Steven Adams, même si les Lakers et les Rockets étaient loin d’un accord.