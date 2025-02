Quelle magnitude pour le trade Luka Doncic – Anthony Davis sur l’échelle des transferts ?

« Le transfert le plus choquant de l’histoire de la NBA, de toute son histoire, et un des moments les plus choquants de l’histoire du sport » pour le journaliste Zach Lowe, qui en a repris ses podcasts comme il le faisait pour ESPN pendant de longues années. « Incompréhensible » titre son ancien employeur dans un article qui évoque les dessous de l’affaire, en citant les propos d’un dirigeant d’une franchise de l’Ouest.

L’échange conclu entre les Mavericks et les Lakers qui envoie Luka Doncic à Los Angeles contre Anthony Davis (entre autres) a généré une onde de choc comme rarement en NBA.

Avec un peu plus de 48 heures de recul, classer ce « blockbuster trade » dans l’historique (pourtant bien fourni) de la ligue reste encore complexe. Quelques éléments concrets aident à y voir un peu plus clair.

Un transfert de superstars en partie inédit

Il n’est pas usurpé de considérer ce transfert comme sans précédent en 78 saisons d’existence de la NBA. C’est au moins vrai sur un point. Jamais, avant cet échange Doncic – Davis, deux joueurs ont été transférés l’un pour l’autre en cours de saison après avoir été nommés dans un All-NBA team lors de l’exercice précédent évoquait l’Elias Sports Bureau, spécialisé en statistiques et données du sport.

Les transferts entre stars sont une denrée rare dans l’histoire de la NBA. Ceux entre les superstars sont quasiment inexistants, ce qui renforçait encore la conviction de la majorité des grands noms de la ligue comme quoi un certain nombre de privilégiés sont « intouchables ». Ou tout du moins l’étaient…

Autre spécialiste des stats, Todd Whitehead s’est de son côté amusé à classer les échanges entre deux superstars en fonction des « Win Shares », le nombre de victoires théoriques qu’un joueur a rapportées à son équipe au cours d’une saison. L’an passé, Luka Doncic aurait, à lui seul, ainsi rapporté 12 victoires aux Mavericks, tandis qu’Anthony Davis en aurait rapporté 11.8 et c’est donc en prenant le chiffre le plus bas des deux que le classement est établi.

À ce petit jeu, le transfert de Luka Doncic et Anthony Davis devance celui entre Chauncey Billups (13.5) et Allen Iverson (11.6) en 2008 ou celui entre Charles Barkley (12.3) et Jeff Hornacek (11.6) en 1992.

Took a stab at compiling a list of the biggest star-for-star swaps in NBA history. What’d I miss? pic.twitter.com/wXVB0vN8c0 — Todd Whitehead (@CrumpledJumper) February 2, 2025

Des candidats MVP échangés ? Rares, et souvent plus âgés

Mais à l’image du deal Billups – Iverson, les quelques transferts entre acteurs majeurs de la NBA concerne avant tout des joueurs de premier ordre certes, mais surtout vieillissants. Pas un Luka Doncic, 26 ans à la fin du mois, qui reste sur cinq All-NBA First Team consécutives. Voir les Mavericks se séparer de leur joyau slovène contre Anthony Davis, All-Star quasi automatique chaque saison, mais âgé de 31 ans, est peut-être ce qui interpelle le plus.

Pour retrouver la trace d’un joueur aussi jeune et aussi brillant être échangé par sa franchise, il faut remonter quelques chapitres dans l’histoire de la NBA. Luka Doncic est devenu le neuvième joueur à être échangé par sa franchise juste après avoir terminé sur le podium du vote pour le MVP. Mais « Luka Magic » fait presque figure d’anomalie dans cette liste, longtemps dominée par les intérieurs comme Wilt Chamberlain de San Francisco à Philadelphie en 1965 ou Moses Malone, MVP sortant en 1982 tradé par Houston à Philadelphie.

La liste des joueurs Top 3 du votre du MVP échangés la saison suivante

George Yardley, 3e du vote du MVP en 1957-1958 avec Detroit, envoyé à Syracuse le 13 février 1959

Wilt Chamberlain, 2e du vote du MVP en 1963-64 avec San Francisco, envoyé à Philadelphie le 15 janvier 1965

Lenny Wilkens, 2e du vote du MVP en 1967-1968 avec Atlanta, envoyé le 12 octobre 1968 à Seattle

Bob McAdoo, 2e du vote du MVP en 1975-1976 avec Buffalo, envoyé le 9 décembre 1976 à New York

Moses Malone, MVP 1981-1982 avec Houston, envoyé le 15 septembre 1982 à Philadelphie

LeBron James, MVP 2009-2010 avec Cleveland, envoyé le 10 juillet 2010 à Miami

Paul George, 3e du vote du MVP en 2018-2019 avec Oklahoma City, envoyé le 10 juillet 2019 chez les Clippers

James Harden, 3e du vote du MVP en 2019-2020 avec Houston, envoyé le 16 janvier 2021 à Brooklyn

Parmi ces huit précédents, seuls deux n’étaient pas plus âgés que Luka Doncic aujourd’hui : Bob McAdoo, 2e du vote du MVP en 1975-1976 avec Buffalo et envoyé à New York en décembre 1976 et… le nouveau coéquipier du Slovène, LeBron James, techniquement envoyé par Cleveland à Miami dans un « sign-and-trade » en 2010 juste après avoir été MVP. Même si le cas de LeBron James et sa « Decision » étaient très différents, car c’était le choix du « King ».

La meilleure comparaison est donc peut-être bien à faire avec Bob McAdoo, que les Buffalo Braves ont échangé avant que son contrat n’arrive à expiration, n’ayant pas l’argent nécessaire pour lui offrir le contrat qu’il souhaitait…

L’échange entre Luka Doncic et Anthony Davis est tout de même saisissant par son caractère totalement imprévu. Dans une NBA toujours plus connectée, où la moindre rumeur, le moindre résultat d’IRM est posté sur X/Twitter dans la minute, aucune rumeur n’avait fait état d’un possible départ du « franchise player » des Mavs. Car quand les superstars font leurs valises, c’est bien souvent parce qu’elles en font la demande, font donc monter les enchères, voire transmettent leur liste de destinations préférentielles avant de laisser les franchises faire le boulot.

Un silence radio absolu puis le séisme

Cette fois, seul Nico Harrison, GM de Dallas et son homologue des Lakers Rob Pelinka ont mené les négociations. Aucun des joueurs concernés n’était au courant de ce qui se tramait en coulisses.

ESPN révèle par ailleurs que même Danny Ainge, qui a contribué à permettre ce transfert avec Utah comme troisième équipe, ignorait que la participation du Jazz était dans un échange autour de Luka Doncic jusqu’à une demi-heure avant son officialisation. L’effet de surprise est total, l’onde de choc colossale.

Pour les Lakers, le coup est en tout cas fumant, avec une nouvelle étoile dans la riche histoire des « Purple & Gold », la destination phare des vedettes, que ce soit via la « free agency » ou lors des périodes de transferts. Mais même pour Los Angeles, Luka Doncic est un cas à part. Des 14 joueurs ayant rejoint les Lakers dans leur carrière après avoir déjà été nommé au moins une fois dans une All-NBA First Team, aucun n’était arrivé aussi jeune dans leur carrière que l’ancien du Real Madrid. Il déloge… Anthony Davis, qui avait rejoint Hollywood à 26 ans, 3 mois et 27 jours.

Quant à savoir si cet échange restera comme le plus « marquant » de l’histoire, il faudra qu’il résiste à l’épreuve du temps, et à l’avenir de Luka Doncic, Anthony Davis et de leurs nouvelles équipes respectives.